BZL Süd: Gilching baut Siegesserie nach Gala-Vorstellung weiter aus

Der TSV Gilching-Argelsried demontiert die Reserve des FC Deisenhofen. Schon in der fünften Minute gab Marco Brand mit dem 1:0 für die Gastgeber die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Deisenhofen konnte in der 14. Minute durch Lukas Vollmer zunächst noch einmal ausgleichen, Gilching antwortete in der 29. Minute jedoch mit dem 2:1 durch Manuel Eichberg. Mit der knappen Führung ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang nahm das Unheil aus Deisenhofener Sicht dann seinen Lauf.

Zunächst stellte Maximilian Hölzl in der 58. Minute auf 3:1. In der Folge ließ der TSV nichts mehr anbrennen. Die Hausherren eröffneten die Schlussphase mit einem Doppelschlag durch Daniel Yordanov (76.) und Tarik Kluge (79.) bevor Maximilian Karl in der 85. Minute per Elfmeter sogar noch das 6:1 obendrauf setzte. Den Gästen gelang in der 90. Minute zwar noch ein Tor zum 6:2, an der deutlichen Pleite änderte das aber nichts mehr.

Der TSV Gilching-Argelsried sammelt damit wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen. Beim FC Deisenhofen setzt sich währenddessen der Negativtrend der vergangenen Wochen mit nur einem Sieg aus mittlerweile neun Partien fort.

TSV Gilching-Argelsried – FC Deisenhofen II 6:2

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Maximilian Hölzl (62. Maximilian Karl), Jonas Engelhardt, Maximilian König (82. Felix Sambs), Tarik Kluge, Marco Brand, Ben Bauer (63. Daniel Yordanov), Jasin Uka (71. Quirin Wiedemann), Manuel Eichberg, Andre Gasteiger (55. Jonathan Krukow), Leander Kraus

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic (67. Pablo Sliwka Seoane), Lukas Vollmer (68. Florian Weber), Henrik Freitag (61. Oliver Lindenauer), Maximilian Martin, Sebastian Geigenberger, Jonas Rogalski, Andreas Perneker (75. Marco Bisignano), Lukas Blauensteiner, Vincent Bürstner, Lazar Cavnic (46. Noah Rehm)

Tore: 1:0 Marco Brand (10.), 1:1 Lukas Vollmer (14.), 2:1 Manuel Eichberg (29.), 3:1 Maximilian Hölzl (58.), 4:1 Daniel Yordanov (76.), 5:1 Tarik Kluge (79.), 6:1 Maximilian Karl (85. Foulelfmeter), 6:2 Florian Weber (90.)