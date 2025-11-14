BZL Süd: Geiselbullacher Befreiungsschlag - SVU weiter in Form

Der TSV Geiselbullach lebt wieder! Nach fünf Spielen ohne Dreier siegt der Aufsteiger beim FC Deisenhofen II mit 2:1 und klettert auf den 14. Platz, mit Sichtweite rettendes Ufer.

Der Matchwinner dürfte klar sein. Lysander Weiß sorgte zwischen der zwölften und 14. Minute mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang für den Dreier. Die Deisenhofener Reserve kam zwar durch Pablo Sliwka in der 81. Minute zum Anschluss, dieser wurde aber nur vier Minuten später mit Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Am 2:1-Endstand änderte dies nichts mehr.