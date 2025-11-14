 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Maximilian Merkl

BZL Süd: Geiselbullacher Befreiungsschlag - SVU weiter in Form

18. Spieltag der Bezirksliga Süd

BZL Oberbayern Süd
SV Pullach
SC Olching
MTV München
SV Ohlstadt

Das letzte Mal Bezirksliga Süd in diesem Jahr. Am 18. Spieltag empfing die Reserve des FC Deisenhofen nach zuletzt schwankender Form den TSV Geiselbullach. Denklingen spielte gegen starke Untermenzinger. Die Spielberichte.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
1
2
Abpfiff

Der TSV Geiselbullach lebt wieder! Nach fünf Spielen ohne Dreier siegt der Aufsteiger beim FC Deisenhofen II mit 2:1 und klettert auf den 14. Platz, mit Sichtweite rettendes Ufer.

Der Matchwinner dürfte klar sein. Lysander Weiß sorgte zwischen der zwölften und 14. Minute mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang für den Dreier. Die Deisenhofener Reserve kam zwar durch Pablo Sliwka in der 81. Minute zum Anschluss, dieser wurde aber nur vier Minuten später mit Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Am 2:1-Endstand änderte dies nichts mehr.

Heute, 20:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
0
1
Abpfiff

Spiele am Samstag:

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
SV Polling
SV PollingSV Polling
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
14:00

Morgen, 18:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
18:00
.

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:30

Mi., 29.04.2026, 19:00 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
19:00

Spiele am Sonntag:

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:30

