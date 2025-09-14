BZL Süd: Geiselbullach siegt im Kellerduell, Deisenhofen II patzt

Spiele am Sonntag

Im Kellerduell der Bezirksliga Süd unterliegt der SV Polling dem TSV Geiselbullach Neu-Esting und muss den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Lysander Weiß erzielte in der 33. Minute das 1:0 für die Gäste, Polling fand auf den Rückstand keine Antwort. In der 72. Minute erhöhte Alessandro Einertshofer auf 2:0. Diese Führung ließ sich Geiselbullach bis zum Ende dann nicht mehr nehmen. SV Polling – TSV Geiselbullach Neu-Esting 0:2

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner (71. Michael Schwinghammer), Philip Schöttl (80. Maximilian Hoier), Max Tafertshofer, Marcel Mayr, Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker, Benedikt Veicht

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Michael Scharpf, Roman Fuchs (90. Maximilian Blum), Marc Egenhofer (87. Roxhergan Nanushi), Alessandro Einertshofer, Michael Angermaier (62. Fitim Raqi), Karl Sdzuy (65. Dennis Probst), Lysander Weiß (70. Florian Döhler)

Tore: 0:1 Lysander Weiß (33.), 0:2 Alessandro Einertshofer (72.)

Der SV Untermenzing schlägt den SV Pullach und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gastgeber kamen zu Beginn gleich gut aus der Kabine und gingen schon in der 10. Minute durch ein Tor von Dominik Pfister in Führung. In der Folge schwächte sich Untermenzing jedoch selbst. Torschütze Pfister sah innerhalb von acht Minuten erst die gelbe und anschließend die gelb-rote Karte. Der SV Pullach war somit ab der 36. Minute in Überzahl, konnte daraus aber nicht wirklich Kapital schlagen. Die Hausherren verteidigten ihre Führung bis in die Nachspielzeit. Dann gelang Maximilian Heigl mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung. SV Untermenzing – SV Pullach 2:0

SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Philipp Simonides, David Marinkovic (58. Fabian Keller May), Benjamin Hentzel, Dominik Pfister, Abdou Tchagodomou (75. Tobias Halfmann), Maximilian Heigl, Benedikt Nowack (75. Alexander Berg), Moritz Mösmang (89. Nick Schnöller), Lasse Peter Wippert (85. Julian Heigl)

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer (88. Evaldy Tunga), Jasal Mansaray (69. Paul Breuling), Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, Maurus Miller, Michael Wich (79. Philip Sommer), Sanntino Pandza (79. Moritz Golüke), Antonio Brandi

Tore: 1:0 Dominik Pfister (10.), 2:0 Maximilian Heigl (90.+4)

Gelb-Rot: Dominik Pfister (36./SV Untermenzing/)

Der SV Bad Heilbrunn und der FC Deisenhofen II trennen sich Unentschieden. Zu Beginn des Spiels waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft. Der HSV belohnte sich früh mit dem 1:0 durch Sebastian Rösch (10.) und dem 2:0 durch Tobias Bauer (19.). Kurz vor der Pause erzielte Noah Rehm dann aus dem Nichts den Anschlusstreffer und brachte Deisenhofen zurück ins Spiel. Auch im zweiten Durchgang erwischte Heilbrunn den besseren Start. Jonas Gall stellte in der 51. Minute den alten Abstand von zwei Toren wieder her. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Luke Gandl verkürzte in der 63. Minute auf 2:3, bevor Florian Weber die Partie zehn Minuten später sogar ausglich. In der Schlussphase gelang keiner Mannschaft mehr der Lucky Punch und es blieb beim 3:3. SV Bad Heilbrunn – FC Deisenhofen II 3:3

SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Sebastian Ammer (83. Leon Meisl), Jonas Gall, Sebastian Rösch (71. Luis Meisl)

FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer, Niklas Sagner, Maximilian Martin, Luke Gandl, Andreas Perneker, Florian Weber, Noah Rehm (70. Evrad Ngeukeu) (71. Evrad Ngeukeu), David Hoffmann (46. Lukas Blauensteiner), Jonas Herrmann (79. Jonas Rogalski)

Tore: 1:0 Sebastian Rösch (10.), 2:0 Tobias Bauer (15.), 2:1 Noah Rehm (40.), 3:1 Jonas Gall (51.), 3:2 Luke Gandl (63.), 3:3 Florian Weber (73.)

Spiele am Samstag