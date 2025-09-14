BZL Süd: Geiselbullach siegt im Kellerduell, Deisenhofen II patzt

Die Reserve des FC Deisenhofen kommt gegen den SV Bad Heilbrunn nicht über ein Remis hinaus und verpasst den Sprung in die Aufstiegsränge, der TSV Geiselbullach Neu-Esting gewinnt das Kellerduell gegen den SV Polling. Alle Spiele am 9. Spieltag der Bezirksliga Süd in der Übersicht.
Im Kellerduell der Bezirksliga Süd unterliegt der SV Polling dem TSV Geiselbullach Neu-Esting und muss den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Lysander Weiß erzielte in der 33. Minute das 1:0 für die Gäste, Polling fand auf den Rückstand keine Antwort. In der 72. Minute erhöhte Alessandro Einertshofer auf 2:0. Diese Führung ließ sich Geiselbullach bis zum Ende dann nicht mehr nehmen.
SV Polling – TSV Geiselbullach Neu-Esting 0:2
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher, Sebastian Gößl, Tobias Niederleitner (71. Michael Schwinghammer), Philip Schöttl (80. Maximilian Hoier), Max Tafertshofer, Marcel Mayr, Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker, Benedikt Veicht
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Tim Greiner, Michael Scharpf, Roman Fuchs (90. Maximilian Blum), Marc Egenhofer (87. Roxhergan Nanushi), Alessandro Einertshofer, Michael Angermaier (62. Fitim Raqi), Karl Sdzuy (65. Dennis Probst), Lysander Weiß (70. Florian Döhler)
Tore: 0:1 Lysander Weiß (33.), 0:2 Alessandro Einertshofer (72.)
Der SV Untermenzing schlägt den SV Pullach und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gastgeber kamen zu Beginn gleich gut aus der Kabine und gingen schon in der 10. Minute durch ein Tor von Dominik Pfister in Führung. In der Folge schwächte sich Untermenzing jedoch selbst. Torschütze Pfister sah innerhalb von acht Minuten erst die gelbe und anschließend die gelb-rote Karte.
Der SV Pullach war somit ab der 36. Minute in Überzahl, konnte daraus aber nicht wirklich Kapital schlagen. Die Hausherren verteidigten ihre Führung bis in die Nachspielzeit. Dann gelang Maximilian Heigl mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung.
SV Untermenzing – SV Pullach 2:0
SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Philipp Simonides, David Marinkovic (58. Fabian Keller May), Benjamin Hentzel, Dominik Pfister, Abdou Tchagodomou (75. Tobias Halfmann), Maximilian Heigl, Benedikt Nowack (75. Alexander Berg), Moritz Mösmang (89. Nick Schnöller), Lasse Peter Wippert (85. Julian Heigl)
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer (88. Evaldy Tunga), Jasal Mansaray (69. Paul Breuling), Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, Maurus Miller, Michael Wich (79. Philip Sommer), Sanntino Pandza (79. Moritz Golüke), Antonio Brandi
Tore: 1:0 Dominik Pfister (10.), 2:0 Maximilian Heigl (90.+4)
Gelb-Rot: Dominik Pfister (36./SV Untermenzing/)
Der SV Bad Heilbrunn und der FC Deisenhofen II trennen sich Unentschieden. Zu Beginn des Spiels waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft. Der HSV belohnte sich früh mit dem 1:0 durch Sebastian Rösch (10.) und dem 2:0 durch Tobias Bauer (19.). Kurz vor der Pause erzielte Noah Rehm dann aus dem Nichts den Anschlusstreffer und brachte Deisenhofen zurück ins Spiel.
Auch im zweiten Durchgang erwischte Heilbrunn den besseren Start. Jonas Gall stellte in der 51. Minute den alten Abstand von zwei Toren wieder her. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Luke Gandl verkürzte in der 63. Minute auf 2:3, bevor Florian Weber die Partie zehn Minuten später sogar ausglich. In der Schlussphase gelang keiner Mannschaft mehr der Lucky Punch und es blieb beim 3:3.
SV Bad Heilbrunn – FC Deisenhofen II 3:3
SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Nikolaus Pföderl, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer, Sebastian Ammer (83. Leon Meisl), Jonas Gall, Sebastian Rösch (71. Luis Meisl)
FC Deisenhofen II: Bastian Amann, Josip Cosic, Lukas Vollmer, Niklas Sagner, Maximilian Martin, Luke Gandl, Andreas Perneker, Florian Weber, Noah Rehm (70. Evrad Ngeukeu) (71. Evrad Ngeukeu), David Hoffmann (46. Lukas Blauensteiner), Jonas Herrmann (79. Jonas Rogalski)
Tore: 1:0 Sebastian Rösch (10.), 2:0 Tobias Bauer (15.), 2:1 Noah Rehm (40.), 3:1 Jonas Gall (51.), 3:2 Luke Gandl (63.), 3:3 Florian Weber (73.)
Der TSV Gilching-Argelsried feiert einen Auswärtssieg beim BCF Wolfratshausen. Manuel Eichber brachte die Gäste nach 18 Minuten in Führung. Für die frühe Vorentscheidung sorgte Alper Diker nach einer guten halben Stunde. Damit fuhr die Mannschaft von Trainer Christian Rodenwald bereits den sechsten Saisonsieg ein.
BCF Wolfratshausen – TSV Gilching-Argelsried 0:2
BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Dominik Zaczyk, Bernhard Kresta, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Erdem Cakir (87. Marcus Precub), Metehan Altay (65. Dominik Podunavac), Jordanis Nikolaidis (37. Benjamin Kuqi), Argjent Veliqi (46. Tomislav Beljo), Juri Falch, Engin Torunoglu (79. Leon Hölting) - Trainer: Florian Ächter
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand, Alper Diker, Maximilian Karl, Louis Fleddermann (73. Jasin Uka), Manuel Eichberg (60. Jomarcio Augusto), Leander Kraus, Gianmauro Masella (60. Jonathan Krukow) - Trainer: Christian Rodenwald
Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Manuel Eichberg (18.), 0:2 Alper Diker (28.)
Der SV Raisting besiegt den MTV München knapp. Für das Tor des Tages sorgte Hermann Sigl nach einer guten Viertelstunde. Auf den Treffer der Gastgeber hatte der MTV um Spielertrainer Alexander Kaltner keine Antwort parat. Mit dem Sieg vor 120 Zuschauern kann sich die Mannschaft von Trainer Johannes Franz etwas vom Tabellenkeller absetzen.
SV Raisting – MTV 1879 München 1:0
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Severin Kölbl, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Andreas Heichele (57. Frederik Specht), Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier (64. Markus Riedl), Sebastian Baur (80. Dylan Agbarha), Gianluca Zandt, Florian Flath (77. Thomas Bretthauer), Luca Sigl (57. Lukas Matz) - Trainer: Johannes Franz
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Elias Beckenbauer (75. Pascal Dürr), Hubert Bichlmaier (46. Moritz Wild), Mario Erb, Valentin Dammasch (46. Philipp Skodic), Franz Mullai (46. Franz Folda), Francisco Afonso, Elsjan Duraj (57. Albert Rachi), Lukas Ahrend, Alexander Kaltner - Trainer: Alexander Kaltner
Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Hermann Sigl (15.)
Der SV Waldeck Obermenzing dreht die Partie gegen den 1. FC Penzberg. Die Gastgeber gingen in der 22. Spielminute zunächst durch Mirko Ramcic in Führung. Erion Rexhepi und Franz Huppert drehte die Partie im Anschluss zu Gunsten der Gäste. Mit dem heutigen Sieg distanzierte die Mannschaft von Trainer Stefan Gutsmiedl den heutigen Gegener in der Tabelle.
1. FC Penzberg – SV Waldeck Obermenzing 1:2
1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (80. Denis Grgic), Florian Langenegger, Alexander Jobst, Mirko Ramcic (60. Andreas Schneeweiss), Ugurkan Verep (73. Sinan Grgic) (88. Fatih Kocyigit), Samir Neziri, Franz Fischer, Dominik Bacher - Trainer: Maximilian Bauer
SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Luca Pfletschinger (74. Philip Schemat), Lukas Obergrußberger, Christian Hercog (77. Alexander Hercog), Florian Seizinger, Erion Rexhepi, Franz Huppert, Fabian Giudice, Hüseyin Ceker (65. Filip Vnuk), Florian Graf (83. Christoph Seizinger), Joel Arthur (67. Ben Schüller) - Trainer: Stefan Gutsmiedl
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Mirko Ramcic (22.), 1:1 Erion Rexhepi (29.), 1:2 Franz Huppert (36.)
Planegg-Krailling ist zurück in der Erfolgsspur: Fünf Tage nach dem 1:1 gegen den SV Raisting hat der einstige Landesligist wieder gewonnen und sich damit an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd behauptet.
In Ohlstadt startete der SVP stark und ging nach 14 Minuten durch Valentino Gavric in Führung. Kurz vor der Pause sahen die 125 Fans in Ohlstadt die Vorentscheidung: Leonardo Lajqi stellte auf 2:0. Auch in der zweiten Hälfte klingelte es im SVO-Kasten, aber Schiedsrichter Angerer entschied auf Abseits. Während Planegg damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen bleibt, muss der SV Ohlstadt weiter auf den zweiten Bezirksliga-Sieg warten.
SV Ohlstadt – SV Planegg-Krailling 0:2
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (66. Hannes Perfahl), Leonhard Strobl (82. Dominikus Zach), Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Jakob Sebald, Simon Nutzinger, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic (78. Matej Bonic), Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (71. Mladen Acimovic), Ante Kraljevic, Almedin Saburovic, Valentino Gavric (89. Daniel Velickovski), Aleksander Demonjic (71. Aldin Ahmetovic) - Trainer: Martin Bauer - Trainer: Christian Zercher
Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing)
Tore: 0:1 Valentino Gavric (14.), 0:2 Leonardo Lajqi (45.+1)
Der SC Olching bleibt dem Spitzenreiter der Bezirksliga Süd weiter auf den Fersen. In Denklingen gab sich der Landesliga-Absteiger keine Blöße. Ein Doppelpack von Omer Grbic (19., 53.) ebnete der Mannschaft von Felix Mayer den Weg zu einem 2:0-Auswärtssieg. Damit bleibt der SCO in Schlagdistanz zum SVP, und hat sogar ein Spiel weniger auf dem Konto.
VfL Denklingen – SC Olching 0:2
VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried (83. Johannes Greif), Lukas Greif, Moritz Tikovsky, Raphael Zwerschke, Armin Sporer, Hannes Rambach, Martin Krimshandl (60. Tobias Schelkle), Julian Stahl, Elias Greinacher (60. Simon Ried), Peter Kinast (70. Ludwig Kirchbichler) - Trainer: Christoph Schmitt
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Niklas Uhle (82. Elias Scheichlarabadi), Kevin Roth (80. Patrick Huljina), Florian Hofmann, Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Ferenc Ambrus (73. Adnan Ribo), Kerem Kavuk, Omer Grbic (78. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Jonathan Wagner (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Omer Grbic (19.), 0:2 Omer Grbic (53.)