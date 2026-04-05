BZL Süd: Geiselbullach siegt im Abstiegskrimi – Waldeck dreht Partie

Waldeck überraschte gegen Penzberg – Foto: FuPa Oberbayern

Zwei brisante Spiele schloßen den 24. Spieltag der Bezirksliga Süd ab. Der SV Waldeck Obermenzing entschied das Verfolgerduell gegen den FC Penzberg für sich. Geiselbullach sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Spiele am Sonntag:

Der TSV Geiselbullach hat Big Points im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd eingefahren. Der Turn- und Sportverein besiegte den SV Polling im Kellerduell am Sonntagfrühnachmittag mit 2:0 und zieht damit an den Gästen tabellarisch vorbei.

Roman Fuchs brachte die Hausherren nach nicht einmal drei Minuten auf die Siegerstraße. Jens Bürger machte 12 Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff den Deckel drauf. Polling konnte den beiden Treffern nichts mehr entgegensetzen. TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Polling 2:0

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer (61. Alessandro Einertshofer), Florian Peters (82. Lukas Bründl), Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Maximilian Morstein, Tim Greiner, Jens Bürger, Dennis Probst, Roman Fuchs (87. Arda Sahiner), Lysander Weiß (69. Louis Frank) - Spielertrainer: Stefan Held - spielender Co-Trainer: Maximilian Lutter

SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (84. Tobias Niederleitner), Sebastian Gößl, Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker, Benedikt Veicht (64. Fabian Loos), Fabio Hägl, Ardian Simnica (68. Michael Schwinghammer) - Trainer: Maximilian Jochner

Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Roman Fuchs (3.), 2:0 Jens Bürger (57.)

Wilde Partie zwischen dem SV Waldeck Obermenzing und dem FC Penzberg. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 4:2 durch. Joel Arthur brachte Waldeck früh in der Partie in Führung (7.). Die Antwort der Gäste stimmte. Erst erzielte Denis Grgic den Ausgleich (15.), dann brachte ein Eigentor Penzberg sogar in Führung (27.). In der zweiten Halbzeit drehte der SV Waldeck die Partie. Die Treffer von Filip Vnuk (59.) und Florian Graf (64., 71.) sorgte nach 90 Minuten für den 4:2-Heimsieg des SV Waldeck Obermenzing. SV Waldeck Obermenzing – 1. FC Penzberg 4:2

SV Waldeck Obermenzing: Arne Brauer, Lukas Obergrußberger, Marco Stowasser (75. Christian Hercog), Luis Härtel (46. Florian Seizinger), Abbas Syed Hassan, Hüseyin Ceker, Filip Vnuk (84. Luca Wittmann), Florian Graf, Christoph Seizinger (66. Franz Huppert), Joel Arthur, Marc Bedronka (56. Philip Schemat) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

1. FC Penzberg: Benedikt Zeisel, Marco Hiry, Fazlican Verep, Jonas Kirschner (52. Fatih Kocyigit), Alexander Jobst, Mirko Ramcic (65. Efe Kurtar), Ugurkan Verep (83. Francois Ngwen), Murat Ersoy, Julian Popp, Denis Grgic (51. Samir Neziri), Dominik Bacher (70. Sinan Grgic) - Trainer: Maximilian Bauer

Schiedsrichter: Sonja Bachhuber (Karlskron) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Joel Arthur (7.), 1:1 Denis Grgic (15.), 1:2 Arne Brauer (27. Eigentor), 2:2 Filip Vnuk (59.), 3:2 Florian Graf (64.), 4:2 Florian Graf (71.)

Spiele am Samstag:

Der SV Untermenzig schlägt den SV Pullach klar. Nach einer torlosen zweiten Hälfte drehte Untermenzing im zweiten Durchgang. Dominik Pfister (55.) und Moritz Mösmang (64.) sorgten schnell für eine komfortable Führung, kurz darauf erhöhte Leon Dekorsky sogar auf 3:0 aus Sicht der Gäste. David Perl konnte in der 74. Minute noch einmal für Pullach verkürzen, Mösmang stellte den alten Abstand aber umgehend wieder her (78.). Auch der zweite Pullacher Treffer von Marvin Fauth in der Nachspielzeit war reine Kosmetik, am Ende blieb es bei einem ungefährdeten 4:2-Sieg für den SV Untermenzing. SV Pullach – SV Untermenzing 2:4

SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho (78. Leopold Adomeit), Kelvin Sadiq, Jasal Mansaray, Josef Burghard, David Perl, Marvin Fauth, Zakarie Abukar Mudei, Sanntino Pandza, Evaldy Tunga (78. Hugo Nunes Urban)

SV Untermenzing: Johannes Winter, David Marinkovic, Sören Paul (68. Leon Dekorsy), Dominik Pfister (73. Roman Kriebel), Tobias Halfmann (86. Calogero Avanzato), Maximilian Kriebel (88. Baptiste Brachmann), Nico Rosenthal, Benedikt Nowack, Moritz Mösmang, Nick Schnöller, Lasse Peter Wippert (68. Alexander Berg)

Tore: 0:1 Dominik Pfister (55.), 0:2 Moritz Mösmang (64.), 0:3 Leon Dekorsy (70.), 1:3 David Perl (74.), 1:4 Moritz Mösmang (78.), 2:4 Marvin Fauth (90.+2)

SV Pullach – SV Untermenzing 2:4SV Pullach: Philipp Reisinger, Linus Radau, Janosch Barho (78. Leopold Adomeit), Kelvin Sadiq, Jasal Mansaray, Josef Burghard, David Perl, Marvin Fauth, Zakarie Abukar Mudei, Sanntino Pandza, Evaldy Tunga (78. Hugo Nunes Urban)SV Untermenzing: Johannes Winter, David Marinkovic, Sören Paul (68. Leon Dekorsy), Dominik Pfister (73. Roman Kriebel), Tobias Halfmann (86. Calogero Avanzato), Maximilian Kriebel (88. Baptiste Brachmann), Nico Rosenthal, Benedikt Nowack, Moritz Mösmang, Nick Schnöller, Lasse Peter Wippert (68. Alexander Berg)Tore: 0:1 Dominik Pfister (55.), 0:2 Moritz Mösmang (64.), 0:3 Leon Dekorsy (70.), 1:3 David Perl (74.), 1:4 Moritz Mösmang (78.), 2:4 Marvin Fauth (90.+2)

Der SC Olching gibt sich gegen den VfL Denklingen keine Blöße und gewinnt souverän. Die Hausherren gingen sofort in der ersten Minute durch einen Treffer von Adnan Ribo in Führung. Kurz darauf konnte Christoph Schmitt zwar noch einmal ausgleichen (10.), in der 17. Minute brachte Leon Heinzlmair Olching aber erneut in Front. Bei dem knappen Vorsprung blieb es bis zur 72. Minute. Dann sorgte Jakob Zißelsberger mit einem weiteren Treffer für die Gastgeber für etwas klarere Verhältnisse. Das 3:1 für Olching war gleichzeitig auch der Endstand. SC Olching – VfL Denklingen 3:1

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Moritz Vollmer, Niklas Uhle, Kevin Roth (82. Connor Punzelt), Florian Hofmann, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Jakob Zißelsberger, Ferenc Ambrus (52. Florian Obermeier), Adnan Ribo (66. Maximilian Schwahn), Kerem Kavuk (92. Luka Batarilo-Cerdic)

VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler (60. Dominik Karg), Manuel Waibl, Lukas Greif, Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt, Johannes Mayr, Elias Greinacher (73. Raphael Zwerschke), Simon Ried

Tore: 1:0 Adnan Ribo (1.), 1:1 Christoph Schmitt (10.), 2:1 Leon Heinzlmair (17.), 3:1 Jakob Zißelsberger (72.)

Der SV Planegg-Krailling dreht einen Rückstand und gewinnt gegen den SV Ohlstadt. Nach einer torlosen ersten Hällfte kamen die Gäste besser aus der Kabine und gingen durch einen Treffer von Luis Steffl in Führung (55.). In der 67. Minute kam der SVP jedoch durch Aleksandar Deminjic zum Ausgleich, etwa zehn Minuten später drehte Ante Kraljevic die Partie dann komplett. Der SV Ohlstadt verpasst damit die Überraschung gegen den Tabellenzweiten und bleibt weiterhin auf einem Abstiegsplatz. SV Planegg-Krailling – SV Ohlstadt 2:1

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer (85. Adrijan Hasic), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi (77. Mario Simic), Amani Mbaraka, Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (51. Dario Matijevic), Stefan Mikerevic (51. Fabijan Podunavac), Ante Kraljevic (77. Tino Pticar), Aleksander Demonjic

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Dominikus Zach, Vincent Finkert, Johannes Fischer (77. Denis Widmann), Simon Nutzinger, Luis Steffl, Jakob Steffl (85. Sebastian Gaisreiter), Jakob Sebald, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (65. Leonhard Strobl)

Tore: 0:1 Luis Steffl (55.), 1:1 Aleksander Demonjic (67.), 2:1 Ante Kraljevic (76.)

Der SV Raisting setzt sich knapp gegen den MTV 1879 München durch. Die Hausherren gingen zunächst noch durch einen Elfmeter von Toptorjäger Alexander Kaltner in Führung (22.). Raisting ließ sich aber nicht beirren und schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Person von Viktor Neveling, ebenfalls per Elfmeter, zurück. Direkt nach der Hälfte legte Elias Lieb noch einmal nach und drehte die Partie komplett (47.). Die knappe Führung brachte der SV Raisting dann über die Zeit und vergrößert damit sein Polster auf die Abstiegsränge. MTV 1879 München – SV Raisting 1:2

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Moritz Wild (75. Paul Folda), Franz Strohmaier (60. Moritz Schlehe), Luca Roth (53. Simon Knecht), Valentin Dammasch, Franz Mullai, Philipp Skodic, Franz Folda, Francisco Afonso, Alexander Kaltner

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Henri Gersbach, Viktor Neveling, Mathias Sedlmeier, David Gretschmann (68. Marius Suchanoff), Benedikt Stechele, Frederik Specht, Luca Sigl (90. Joshua Mecklenburg), Lukas Matz (92. Marco Hammer)

Tore: 1:0 Alexander Kaltner (22. Foulelfmeter), 1:1 Viktor Neveling (45.), 1:2 Elias Lieb (47.)

Der TSV Gilching-Argelsried zerlegt den BCF Wolfratshausen. Ein Eigentor in der fünften Minute zum 1:0 für die Gastgeber gab früh die Richtung für die weitere Partie vor. Nach einem Treffer von Vinzenz Wolf (10.) und einem Doppelpack von Manuel Eichberg (26. und 28.) war das Spiel eigentlich schon nach einer halben Stunde entschieden. Auch in der zweiten Hälfte blieb der TSV auf dem Gas. Louis Fleddermann (62.) und zweimal Andre Gasteiger (76. und 84.) sorgten schließlich für den 7:0-Endstand. Der TSV Gilching-Argelsried hält damit den Anschluss an die Aufstiegsränge, der BCF Wolfratshausen bleibt abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. TSV Gilching-Argelsried – BCF Wolfratshausen 7:0

TSV Gilching-Argelsried: Tobias Höllrich, Lucas Häusler (46. Eric Buckl), Felix Sambs, Maximilian König (64. Ben Bauer), Tarik Kluge, Alper Diker (46. Louis Fleddermann), Maximilian Karl (64. Quirin Wiedemann), Manuel Eichberg (63. Maximilian Hölzl), Andre Gasteiger, Vinzenz Wolf, Leander Kraus

BCF Wolfratshausen: Albin Veliqi, Roman Didkovskyi, Pedro Sumbo, Shalom Jehovah (77. Luca Hölting), Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier (44. Leon Hölting), Metehan Altay, Nicholas Onyia (46. Fabian Adldinger), Benjamin Kuqi, Marcel Kroczek, Daniel Sangermano

Tore: 1:0 Roman Didkovskyi (5. Eigentor), 2:0 Vinzenz Wolf (10.), 3:0 Manuel Eichberg (26.), 4:0 Manuel Eichberg (28.), 5:0 Louis Fleddermann (62.), 6:0 Andre Gasteiger (76.), 7:0 Andre Gasteiger (84.)