 2026-04-29T13:32:52.058Z

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BZL Süd: Geiselbullach mit wichtigem Sieg im Kampf um Klassenerhalt

28. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Konnte gegen Ohlstadt drei Punkte einfahren: Der TSV Geiselbullach.
Konnte gegen Ohlstadt drei Punkte einfahren: Der TSV Geiselbullach. – Foto: Dieter Metzler

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SV Pullach
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SV Ohlstadt

Am Freitag konnte der TSV Geiselbullach den SV Ohlstadt im Kellerduell der Bezirksliga Süd bezwingen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
4
2

Der TSV Geiselbullach konnte im Kampf um den direkten Klassenerhalt wichtige drei Punkte sammeln. Durch den Treffer von Maximilian Schwinghammer ging der SV Ohlstadt aber zunächst in Führung (21.). Noch vor dem Seitenwechsel konnte Lysander Weiß ausgleichen (38.), nach einer Stunde drehte Weiß die Partie selbstständig auf den Kopf. Auf den Ausgleichstreffer von Schwinghammer (74.) hatte Jens Bürger nur zwei Zeigerumdrehungen später die perfekte Antwort parat. Kurz vor Schluss entschied Florian Döhler die Partie vom Punkt. Geiselbullach hat aktuell nur noch einen Zähler Rückstand auf den SV Raisting und das sichere Ufer, Ohlstadt muss in die Abstiegs-Relegation.

TSV Geiselbullach Neu-Esting – SV Ohlstadt 4:2
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Sebastian Schäfer, Jannik Schröder, Maximilian Lutter (46. Louis Frank), Tim Greiner, Jens Bürger, Felix Thurner (65. Karl Sdzuy), Dennis Probst, Roman Fuchs (86. Arda Sahiner), Alessandro Einertshofer (65. Michael Angermaier), Lysander Weiß (79. Florian Döhler) - Spielertrainer: Stefan Held
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Leonhard Strobl, Klaus Zach, Denis Widmann (84. Patrick Hanika), Simon Nutzinger (74. Vincent Finkert), Franz Christoph Leis, Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (87. Hannes Perfahl) - Trainer: Anton Geiger
Tore: 0:1 Maximilian Schwinghammer (21.), 1:1 Lysander Weiß (38.), 2:1 Lysander Weiß (58.), 2:2 Maximilian Schwinghammer (74.), 3:2 Jens Bürger (76.), 4:2 Florian Döhler (86.)

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Spiele am Sonntag

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SC Olching
SC OlchingSC Olching
15:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
15:00