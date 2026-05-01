BZL Süd: Geiselbullach mit wichtigem Sieg im Kampf um Klassenerhalt

Konnte gegen Ohlstadt drei Punkte einfahren: Der TSV Geiselbullach. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Geiselbullach konnte im Kampf um den direkten Klassenerhalt wichtige drei Punkte sammeln. Durch den Treffer von Maximilian Schwinghammer ging der SV Ohlstadt aber zunächst in Führung (21.). Noch vor dem Seitenwechsel konnte Lysander Weiß ausgleichen (38.), nach einer Stunde drehte Weiß die Partie selbstständig auf den Kopf. Auf den Ausgleichstreffer von Schwinghammer (74.) hatte Jens Bürger nur zwei Zeigerumdrehungen später die perfekte Antwort parat. Kurz vor Schluss entschied Florian Döhler die Partie vom Punkt. Geiselbullach hat aktuell nur noch einen Zähler Rückstand auf den SV Raisting und das sichere Ufer, Ohlstadt muss in die Abstiegs-Relegation.