Der TSV Geiselbullach kann den ersten Saisonsieg feiern.
Der TSV Geiselbullach kann den ersten Saisonsieg feiern. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd: Geiselbullach feiert ersten Saisonsieg gegen Waldeck

Bezirksliga Süd

Unter der Woche trafen in der Bezirksliga Süd der TSV Geiselbullach und der SV Waldeck Obermenzing aufeinander. Geiselbullach konnte den ersten Saisonsieg feiern.

Spiele am Dienstag

Heute, 19:45 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
1
3
Abpfiff

Geiselbullach feiert auswärts bei Waldeck Obermenzing den ersten Saisonsieg. Für Waldeck ist die 1:3-Niederlage ein Rückschlag. Die Gäste sorgten mit einem frühen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Felix Thurner brachte den Aufsteiger in Führung (2.), Lukas Bründl erhöhte auf 2:0 (8.).

In der zweiten Halbzeit machte Geiselbullach alles klar. Lysander Weiß erhöhte auf 3:0 aus Sicht der Gäste (72.). Obermenzing kam durch Franz Huppert zwar noch einmal ran (83.), am Ende blieb es aber bei der Niederlage.

SV Waldeck Obermenzing – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:3
SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel (20. Florian Seizinger), Abbas Syed Hassan, Philipp Kaiser, Maximilian Graf, Moritz Metten (61. Ben Schüller), Hüseyin Ceker (71. Alexander Hercog), Florian Graf (61. Franz Huppert), Christoph Seizinger, Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Florian Peters, Louis Frank, Maximilian Morstein (56. Marc Tristl), Tim Greiner, Felix Thurner (69. Marc Egenhofer), Fitim Raqi, Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer (94. Lukas Schuhmann), Karl Sdzuy, Lysander Weiß (81. Michael Angermaier) - Trainer: Stefan Held
Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Felix Thurner (2.), 0:2 Lukas Bründl (8.), 0:3 Lysander Weiß (72.), 1:3 Franz Huppert (83.)

