BZL Süd: Garmisch-Partenkirchen rettet Punkt - Kosova feiert Sieg

In der englischen Woche standen am Mittwochabend sechs Begegnungen in der Bezirksliga Süd an. Der Spieltag in der Übersicht.
Der 1. FC Penzberg hat sich beim SV Raisting mit 2:1 durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Dominik Bacher die Gäste in der 54. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nur 13 Minuten später legte Tino Reich nach und erhöhte auf 2:0. In der 90. Minute flog Raistings Gianluca Zandt mit gelb-rot vom Platz. In Unterzahl gelang den Gastgebern tief in der Nachspielzeit durch Marius Suchanoff zwar noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (90.+3), für einen Punktgewinn kam dieser jedoch zu spät. Penzberg ist nun Zweiter, Raisting muss sich mit Platz neun zufrieden geben.
SV Raisting – 1. FC Penzberg 1:2
SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Hermann Sigl, Marius Suchanoff, Henri Gersbach, Sebastian Baur, Benedikt Stechele, Elias Lieb (77. Simon Holzinger), Johannes Mayr (77. Elias Oulachguer), Patriot Lajqi (78. Johannes Salzmann), Frederik Specht - Trainer: Peter Bootz
1. FC Penzberg: Simon Voß, Marco Hiry, Vendim Sinani, Moritz Schwarz, Murat Ersoy, Julian Popp, Tino Reich (85. Luca Kühn), Dominik Bacher, Maximilian Berwein, Patrick Ochsendorf (72. Moritz Paulke), Sandro Porta (52. Sinan Grgic) - Trainer: Johannes Franz
Tore: 0:1 Dominik Bacher (54. Foulelfmeter), 0:2 Tino Reich (67.), 1:2 Marius Suchanoff (90.+3)
Gelb-Rot: Gianluca Zandt (90./SV Raisting/)
Der FC Kosova München hat den SVN München deutlich mit 5:2 besiegt. Mann des Tages war Shqipdon Ademi, der gleich dreimal traf. Bereits in der sechsten Minute brachte er die Hausherren früh in Führung. Kreshnik Nebihu erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0, ehe Ademi noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse sorgte (37.).
In der 65. Minute schnürte Ademi seinen Dreierpack und stellte auf 4:0. Der SVN gab sich allerdings nicht geschlagen: Sadiq Baba Kyari verkürzte in der 77. Minute, ehe Volkan Akdemir drei Minuten vor dem Ende sogar noch das 2:4 erzielte. Den Schlusspunkt setzte aber Kosova, Visar Aliji netzte in der 90. Minute zum 5:2-Endstand. Kosova konnte seinen ersten Saisonsieg einfahren und auf Platz 13 klettern, der SVN München ist das Schlusslicht der Liga.
FC Kosova München – SVN München 5:2
FC Kosova München: Jetmir Syla, Manuel Ntum (75. Ilir Dauti), Visar Aliji, Mevlud Sherifi, Edonis Krasniqi (32. Ismail Fazliu), Kreshnik Nebihu (77. Jozef Palokaj), Florent Avdyli, Ismail Fazliu, Valon Dedia, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta - Co-Trainer: Pjetrush Dushi
SVN München: Kaya Yasar (27. Sean Onwubu), Chibuike Okeh, Demirkaan Akdemir, Kaan Cakir (57. Volkan Akdemir), Tolga Özcan, Ifeanyi Ezeala (57. Koray Güner), Alhaji Mohamed Bah, Caner Akbel, Sadiq Baba Kyari, Sinan Kunkut, Tolbert Owusu - Trainer: Cenk Findikoglu
Tore: 1:0 Shqipdon Ademi (6.), 2:0 Kreshnik Nebihu (24.), 3:0 Shqipdon Ademi (37.), 4:0 Shqipdon Ademi (65.), 4:1 Sadiq Baba Kyari (77.), 4:2 Volkan Akdemir (87.), 5:2 Visar Aliji (90.)
Der SV Untermenzing konnte sich dank eines späten Treffers über drei Punkte gegen den SC Oberweikertshofen freuen. Als vieles auf eine torlose Punkteteilung hindeutete, schlugen die Gastgeber doch noch zu. Jakob Renner erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 und sorgte damit für späten Jubel in Untermenzing. Untermenzing ist nun Fünfter, Oberweikertshofen fällt auf Rang 14 zurück.
SV Untermenzing – SC Oberweikertshofen 1:0
SV Untermenzing: Florian Geck, Philipp Simonides (55. Maximilian Heigl), Julian Heigl, Jakob Renner, David Marinkovic, Paul Greger, Leon Dekorsy (73. Moritz Mösmang), Abdou Tchagodomou (76. Nikola Matovic), Benedikt Nowack, Lasse Peter Wippert (84. Fabian Tarisch-May), Roman Kriebel (64. Maximilian Kriebel) - Trainer: Nico Formella
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Koray Can, Emilio D'Avanzo, Maximilian Schuch (79. Doader Mala), Tino Karlitschek (66. Nico Scheibner), Markus Willibald, Thomas Mitsakos (90. Stefan Held), Namory Sylla, Teeo Pejazic, Gianmauro Masella - Trainer: Stefan Held
Tore: 1:0 Jakob Renner (88.)