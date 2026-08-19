BZL Süd: Garmisch-Partenkirchen rettet Punkt - Kosova feiert Sieg

Der FC Kosova München hat den SVN München deutlich mit 5:2 besiegt. Mann des Tages war Shqipdon Ademi, der gleich dreimal traf. Bereits in der sechsten Minute brachte er die Hausherren früh in Führung. Kreshnik Nebihu erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0, ehe Ademi noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse sorgte (37.).

In der 65. Minute schnürte Ademi seinen Dreierpack und stellte auf 4:0. Der SVN gab sich allerdings nicht geschlagen: Sadiq Baba Kyari verkürzte in der 77. Minute, ehe Volkan Akdemir drei Minuten vor dem Ende sogar noch das 2:4 erzielte. Den Schlusspunkt setzte aber Kosova, Visar Aliji netzte in der 90. Minute zum 5:2-Endstand. Kosova konnte seinen ersten Saisonsieg einfahren und auf Platz 13 klettern, der SVN München ist das Schlusslicht der Liga.

FC Kosova München – SVN München 5:2

FC Kosova München: Jetmir Syla, Manuel Ntum (75. Ilir Dauti), Visar Aliji, Mevlud Sherifi, Edonis Krasniqi (32. Ismail Fazliu), Kreshnik Nebihu (77. Jozef Palokaj), Florent Avdyli, Ismail Fazliu, Valon Dedia, Shqipdon Ademi, Ervin Kurta - Co-Trainer: Pjetrush Dushi

SVN München: Kaya Yasar (27. Sean Onwubu), Chibuike Okeh, Demirkaan Akdemir, Kaan Cakir (57. Volkan Akdemir), Tolga Özcan, Ifeanyi Ezeala (57. Koray Güner), Alhaji Mohamed Bah, Caner Akbel, Sadiq Baba Kyari, Sinan Kunkut, Tolbert Owusu - Trainer: Cenk Findikoglu

Tore: 1:0 Shqipdon Ademi (6.), 2:0 Kreshnik Nebihu (24.), 3:0 Shqipdon Ademi (37.), 4:0 Shqipdon Ademi (65.), 4:1 Sadiq Baba Kyari (77.), 4:2 Volkan Akdemir (87.), 5:2 Visar Aliji (90.)