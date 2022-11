BZL Süd: GAP schlägt BCF - SpVgg 1906 patzt - HSV souverän 16. Spieltag der Bezirksliga Süd

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat in einer harten Partie gegen den BCF Wolfratshausen die Tabellenführung verteidigt. Verfolger Bad Heilbrunn bleibt durch einen Sieg in Berg dran. Haidhausen lässt beim Remis in Neuried Federn. Die Bezirksliga Süd vom Samstag kompakt.