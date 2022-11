BZL Süd: GAP gewinnt Derby vor 1200 Fans - SCUG klettert nach oben Der 18. Spieltag im Live-Ticker

Mitte der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische ein zweites Mal auf den Punkt – diesmal aber für die Gäste. Mustafa Kantar verwandelte und sicherte dem BCF so zumindest einen Punkt. Durch den Sieg des SC Unterpfaffenhofen wächst der Abstand auf den Relegationsrang für den MTV auf fünf Punkte an. Die Wolfratshauser konnten ihr Polster auf die Abstiegszone durch den Punkt nicht vergrößern.

Der MTV Berg und der BCF Wolfratshausen trennen sich in einem engen Spiel mit 1:1. Kurz vor der Pause traf Mijo Crnjak für die Gastgeber per Elfer zur 1:0-Führung. Noch im ersten Durchgang schickte Schiedsrichter Jakob Bouacha MTVs Bernard Crnjak für zehn Minuten vom Platz.

Der TSV Neuried verliert zu Hause gegen den SV Aubing und fällt damit auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Aubinger kamen gut ins Spiel und gingen nach nur neun Minuten durch ihren Top-Torschützen Athanasios Savvas in Führung.

Das kräftezehrende Spiel am Donnerstagabend in Deisenhofen war den Gästen am Sportpark nicht anzusehen. Die Schlussoffensive der Gastgeber wurde am Ende nicht mit einem Punkt belohnt. Der SV Aubing klettert nach dem zweiten Sieg innerhalb von 48 Stunden ins gehobene Mittelfeld der Tabelle.

TSV Neuried – SV Aubing München 0:1

TSV Neuried: Konstantin Kühnle, Maximilian LeDren, Camillo Kaspar, Florian Hessenberger, Benedikt Nowack, Jacob Lechner (89. Max Meisenberger), Thomas Maier, Nikola Matovic (46. Maximilian Kriebel), Lasse Wippert (46. Pascal Mahmud), Maximilian Schwahn, Roman Pösl - Trainer: Daniel Dörfler - Trainer: Josip Hrgovic

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Alexander Pasternak, Quirin Hoesch (64. Abdul Bassit Djobo), Marcel Jukic (46. Matthias Streun), Hans Haderecker, Taophik Medjessiribi (71. Luka Strahonja), Taha Bulut, Artin Shamolli, Athanasios Savvas (81. Zvonimir Budja), Mark Koller (56. Pasquale Tortora) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Ariane Fichtl () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Athanasios Savvas (9.)