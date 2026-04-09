 2026-04-09T03:39:01.720Z

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BZL Süd: Flutlichtausfall & Spielabbruch! MTV München um Sieg gebracht

4. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

von Paul Ruser · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Führte zum Zeitpunkt des Spielabbruchs mit 5:1: Der MTV 1879 München.
Führte zum Zeitpunkt des Spielabbruchs mit 5:1: Der MTV 1879 München. – Foto: Ümit Alper, Oliver Rabuse

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Am Donnerstagabend wurde das Nachholspiel zwischen dem MTV München und den SV Pullach beim Stand von 5:1 kurz vor Schluss abgebrochen.

Heute, 20:00 Uhr
MTV 1879 München
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SV Pullach
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Abgebrochen

Zum Spiel: Alexander Kaltner brachte den MTV 1879 München in der 14. Minute in Führung. Innerhalb von wenigen Augenblicken sorgten Philipp Skodic und erneut Kaltner im Anschluss für eine komfortable 3:0-Führung, in Minute 40 konnte Kaltner seine dritte Bude des Abends erzielen. Drei Minuten später meldete Sanntino Pandza den SV Pullach auf dem Spielberichtsbogen an. Nach dem Seitenwechsel stellte Simon Knecht auf 5:1 (60.). In der 87. Minute wurde die Partie abgebrochen, da die Flutlichter ausgingen.

MTV 1879 München – SV Pullach 5:1
MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Franz Strohmaier, Mario Erb, Luca Roth (80. Elias Beckenbauer), Philipp Skodic (68. Moritz Schlehe), Franz Folda (57. Moritz Wild), Francisco Afonso (50. Franz Mullai), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Alexander Kaltner (41. Simon Knecht) - Spielertrainer: Alexander Kaltner
SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Linus Radau, Janosch Barho, Kelvin Sadiq (46. Antonio Brandi), Josef Burghard, Maximilian Stapf, Robin Hoffmann, David Perl, Michael Wich (75. Zakarie Abukar Mudei), Paul Breuling (75. Evaldy Tunga), Sanntino Pandza - Trainer: Fabian Beigl
Tore: 1:0 Alexander Kaltner (14.), 2:0 Philipp Skodic (24.), 3:0 Alexander Kaltner (26.), 4:0 Alexander Kaltner (40.), 4:1 Sanntino Pandza (43.), 5:1 Simon Knecht (60.)