BZL Süd: Flutlichtausfall & Spielabbruch! MTV München um Sieg gebracht

Zum Spiel: Alexander Kaltner brachte den MTV 1879 München in der 14. Minute in Führung. Innerhalb von wenigen Augenblicken sorgten Philipp Skodic und erneut Kaltner im Anschluss für eine komfortable 3:0-Führung, in Minute 40 konnte Kaltner seine dritte Bude des Abends erzielen. Drei Minuten später meldete Sanntino Pandza den SV Pullach auf dem Spielberichtsbogen an. Nach dem Seitenwechsel stellte Simon Knecht auf 5:1 (60.). In der 87. Minute wurde die Partie abgebrochen, da die Flutlichter ausgingen.