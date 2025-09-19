BZL Süd: FCD verpasst Platz eins – Last-Minute-Wahnsinn in Gilching

Der Ausgleich fiel erst in der 83. Minute, als Vincent Bürstner per Foulelfmeter, sodass sich beide Teams am Ende mit der Punkteteilung zufriedengeben mussten.

Tabellenführung verpasst! Der FC Deisenhofen II und der VfL Denklingen trennten sich vor 30 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Denklingen gingen früh durch Hannes Rambach in Führung, der bereits in der 13. Minute zum 1:0 traf.

Der SV Untermenzing hat beim TSV Gilching-Argelsried einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg gefeiert und dabei eine turbulente Partie mit zwei Platzverweisen erlebt. Vor 180 Zuschauern brachte Dominik Pfister die Gäste bereits in der 12. Minute in Führung.

Die Partie nahm in der 30. Minute eine erste Wendung, als Benjamin Hentzel von Untermenzing die Rote Karte sah und sein Team in Unterzahl spielen musste. Nur zwei Minuten später glich Louis Fleddermann für Gilching-Argelsried zum 1:1 aus.

In der 84. Minute sah auch Quirin Wiedemann von den Gastgebern Gelb-Rot, sodass beide Teams mit einem Mann weniger auf dem Feld agierten. In der siebten Minute der Nachspielzeit schlug dann Nick Schnöller zu und erzielte den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für Untermenzing.

TSV Gilching-Argelsried – SV Untermenzing 1:2

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Tarik Kluge, Oliver Henecka, Marco Brand (63. Ben Bauer), Alper Diker (64. Quirin Wiedemann), Maximilian Karl (76. Jomarcio Augusto), Louis Fleddermann, Manuel Eichberg, Leander Kraus (63. Jonathan Krukow), Gianmauro Masella (63. Daniel Yordanov)

SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May (71. Julian Heigl), Alexander Berg, David Marinkovic, Benjamin Hentzel, Dominik Pfister (64. Nick Schnöller), Abdou Tchagodomou (68. Calogero Avanzato), Maximilian Heigl (92. Nico Rosenthal), Benedikt Nowack, Moritz Mösmang

Schiedsrichter: Florian Menacher (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Dominik Pfister (12.), 1:1 Louis Fleddermann (32.), 1:2 Nick Schnöller (90.+7)

Rot: Benjamin Hentzel (30./SV Untermenzing/)

Gelb-Rot: Quirin Wiedemann (84./TSV Gilching-Argelsried/)

Spiele am Samstag: