BZL Süd 🗣: "Es läuft" beim VfL – Aubing dankt Fans für Spektakel

Tobias Wittmann, Trainer des SV Walderplach: ┬╗Wir sind sehr gut reingekommen in das Spiel, konnten gut von der Bank nachlegen und gehen hochverdient mit 2:0 in F├╝hrung. Bad Heilbrunn kam dann einfach zu schnell zum Anschlusstreffer. Danach haben wir uns oft nicht clever verhalten, unn├Âtige Fouls gemacht und die Entscheidung verpasst. Das 2:2 in letzter Minute tut extrem weh und war v├Âllig unn├Âtig. Der Blick geht nach vorne, wir sind auf einem guten Weg und greifen n├Ąchste Woche wieder an!┬ź

Patrick Ghigani, Trainer des SV Aubing: ┬╗Wir wussten, dass mit Deisenhofen eine sehr junge, ambitionierte und aggressive Mannschaft auf uns wartet. Man hat gemerkt, dass sie unbedingt die Mannschaft sein wollten, die uns schlagen. Deisenhofen hat eine sehr junge Mannschaft, die von meinem gesch├Ątzten Trainerkollegen Andreas sehr gut eingestellt war. Er kennt meine Mannschaft sehr gut, weil er in dieser Saison viele Spiele von uns gesehen hat. ├ťber 90 Minuten waren wir aber spielbestimmend und haben bis auf zwei Halbchancen ├╝berhaupt nichts zugelassen haben. Wir haben vermissen lassen, unsere Chancen zu Toren umzuwandeln. So haben wir unseren Gegner ein bisschen im Spiel gehalten. Insgesamt war es dennoch ein sehr disziplinierter und reifer Auftritt meiner Mannschaft. Ich will mich unbedingt bei der fantastischen Unterst├╝tzung der GWA und bei unseren Fans bedanken. Sie haben dieses Flutlichtspiel zu einem Erlebnis gemacht. Das war wirklich ein toller Abend. Jetzt freuen wir uns, die n├Ąchste H├╝rde genommen zu haben und n├Ąchste Woche den Matchball in der Meisterschaft zu haben. Meine Mannschaft ist hei├č. Ich w├╝nsche Deisenhofen eine gute Restsaison.┬ź