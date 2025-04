BZL Süd: Ersoy trifft spektakulär – Penzberg pirscht an die Spitze ran

FC Aich – 1. FC Penzberg 0:3

FC Aich: Quirin Milde, Sebastian Nemecek, Maximilian Zimmermann, Elias Janele, Christoph Thiel (90. Michael Huber), Moritz Reichlmaier (81. Julius Renke), Simon Wesinger, Sebastian Wilhelm, David Schuster (70. Marcel Eder), Florian Friedrich, Manuel Milde - Trainer: Marcel Aue

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Fazlican Verep, Marco Hiry, Ugurkan Verep (81. Liridon Gjocaj), Jonas Kirschner (33. Josef Siegert), Efe Kurtar (90. Elias Stempfl), Tahir Dalgin, Franz Fischer, Dominik Bacher, Murat Ersoy, Samir Neziri - Trainer: Maximilian Bauer

Schiedsrichter: Aytac Aynaci (Karlsfeld) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jonas Kirschner (23.), 0:2 Murat Ersoy (64.), 0:3 Franz Fischer (71.)

Neuhadern kommt auch unter Dario Casola in der Bezirksliga Süd nicht in Fahrt: In Wolfratshausen zeigten die Haderner Jungs einen starken Schlussspurt, belohnten sich aber erneut nicht für den Aufwand.

Der BCF kam nach zwei frühen Wechseln stark ins Spiel und stellte bereits vor der Pause durch Tore von Podunavac und Kuqi auf 2:0. Nach der Pause drehte der FCN auf: Zunächst traf Krasniqi in der 77. Minute, ehe Pfleiderer zehn Minuten später den Ausgleich markierte. Turbulent wurde es in der Schlussphase, als gleich zwei Neuhaderner mit Gelb-Rot vom Platz mussten. Die Überzahl nutzte der BCF. In der 94. Minute traf Podunavac zum umjubelten 3:2.

BCF Wolfratshausen – FC Neuhadern München 3:2

BCF Wolfratshausen: Simon Oppolzer, Alexander Bares, Bernhard Kresta, Leonardo Lajqi (25. Benjamin Kuqi), Amani Mbaraka, Ralf Schubnell, Fatih Kocyigit, Patriot Lajqi (82. Yassin Do Rego Idriss), Kreshnik Nebihu, Fabio Ratte (2. Manuel Spreiter), Fabijan Podunavac - Trainer: Tarkan Demir - Trainer: Marcus Männer

FC Neuhadern München: David Novak, Dennis Peterssen, Tobias Flechsig, Sebastian Vogt (79. Dominik Brandl), Ricardo Wassermann, Leonardo Pfleiderer, Dominik Schwankl, Maximilian Hartmann (57. Bleon Krasniqi), Quirin Jürgens, Benjamin Hastreiter (71. Patrick Geuenich), Jarno Bündgens (53. Murat Tekeli) - Trainer: Dario Casola

Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Fabijan Podunavac (28.), 2:0 Benjamin Kuqi (34.), 2:1 Bleon Krasniqi (77.), 2:2 Leonardo Pfleiderer (87. Foulelfmeter), 3:2 Fabijan Podunavac (90.+4)

Gelb-Rot: Maximilian Hartmann (87./FC Neuhadern München/)

Gelb-Rot: Leonardo Pfleiderer (90./FC Neuhadern München/)