BZL Süd: Duell um Platz 2 entschieden – Wacker siegt, Planegg patzt

Mit einem ungefährdeten Sieg hat sich Wacker München Tabellenplatz zwei in der Bezirksliga Süd gesichert. Armando Tischer brachte die Blauen in der ersten Halbzeit in Führung (33. Minute). Kurz nach dem Seitenwechsel legte Patrick Ochsendorf nach einem Fehler der Deisenhofener nach (47.). Norbert Bzunek machte mit einem Traumtor (75.) den Deckel drauf. Wacker München ist nun in der Relegation zur Landesliga gefordert.

Der Arbeitssieg half am Ende nichts. Zwar drehte der SV Planegg-Krailing gegen den SV Bad Heilbrunn das Spiel, doch trotz des Sieges bleiben die Gastgeber auf Platz drei und spielen damit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Jonas Gall brachte den HSV kurz vor der Pause in Front (36. Minute). Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der SVP. Valentino Gavric (76.) und Martin Bauer (82.) drehten per Doppelschlag das Spiel. Die weiteren Begegnungen

Der FC Aich verabschiedet sich mit einem Punktgewinn aus der Bezirksliga. Viktor Neveling brachte den SV Raisting in Halbzeit eins per Lupfer in Führung (27.). Der Tabellenletzte ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Simon Wesinger glich mit seinem dritten Saisontor aus (62.). Während Aich in der nächsten Saison wieder zurück in die Kreisliga muss, schließt Raisting die Saison auf Platz vier ab.