BZL Süd: Duell um Platz 2 entschieden – Wacker sichert sich Relegation

Spannendes Finale in der Bezirksliga Süd. Wacker München und der SV Planegg-Krailing liefern sich ein Fernduell um Tabellenplatz zwei und die Relegation zur Landesliga. Der SVP holt zwar zu Hause gegen den SV Bad Heilbrunn einen Pflichtsieg. Doch Wacker München lässt gegen Deisenhofen II nichts anbrennen. Der Bericht zum 30. Spieltag.

Mit einem ungefährdeten Sieg hat sich Wacker München Tabellenplatz zwei in der Bezirksliga Süd gesichert. Armando Tischer brachte die Blauen in der ersten Halbzeit in Führung (33. Minute). Kurz nach dem Seitenwechsel legte Patrick Ochsendorf nach einem Fehler der Deisenhofener nach (47.). Norbert Bzunek machte mit einem Traumtor (75.) den Deckel drauf. Wacker München ist nun in der Relegation zur Landesliga gefordert.

Der FC Aich verabschiedet sich mit einem Punktgewinn aus der Bezirksliga. Viktor Neveling brachte den SV Raisting in Halbzeit eins per Lupfer in Führung (27.). Der Tabellenletzte ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Simon Wesinger glich mit seinem dritten Saisontor aus (62.). Während Aich in der nächsten Saison wieder zurück in die Kreisliga muss, schließt Raisting die Saison auf Platz vier ab.

Der Arbeitssieg half am Ende nichts. Zwar drehte der SV Planegg-Krailing gegen den SV Bad Heilbrunn das Spiel, doch trotz des Sieges bleiben die Gastgeber auf Platz drei und spielen damit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Jonas Gall brachte den HSV kurz vor der Pause in Front (36. Minute). Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der SVP. Valentino Gavric (76.) und Martin Bauer (82.) drehten per Doppelschlag das Spiel.

Der SV Waldperlach hat überraschend gegen den SV Aubing gewonnen. Julius Becker schoss die Woidler in Führung (25.). Die Gastgeber brachten den Sieg über die Zeit. Für Tabellenführer Aubing war es erst die zweite Niederlage in dieser Saison. Die Pleite wird aber verschmerzbar sein. Der SVA steht bereits als Meister und Aufsteiger in die Landesliga fest. SV Waldperlach – SV Aubing München 1:0

SV Waldperlach: Pit Schmidt, Robin Grünwald, Kerian Wohlfahrt (52. Maximilian Kloo), Simon Neulinger, Julius Becker (52. John Derrick Edebiri), Francesco Pardi, Roberto Valanzano, Dzenis Toskic, Umutcan Aksoy (69. Fabian Freytag-Schönwalde), Fabian Wittmann, Luca Mancusi - Trainer: Tobias Wittmann - Trainer: Daniel Wittmann

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Vendim Sinani, Ziad Saibou (54. Balthasar Zimmermann), Hans Haderecker, Leo Tomic, Filippos Koliantzas (73. Luca Marinelli), Milonga José (54. Gabriel Slipac), Abdul Bangura, Abdelilah Erraji, Daniel Koch - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Tobias Wilka - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Julius Becker (25.)

Rot: John Derrick Edebiri (89./SV Waldperlach/)

Der VfL Denklingen und der FC Penzberg trennen sich Remis. Das Spiel nahm erst in Durchgang zwei so richtig Fahrt auf. Ugurkan Verep brachte die Penzberger in Führung (56.), der VfL konterte durch den Treffer von Toptorjäger Simon Ried (64.) Der Denklinger sicherte sich damit erneut die Torschützenkanone. VfL Denklingen – 1. FC Penzberg 1:1

VfL Denklingen: Tobias Heiland, Tobias Ried, Tobias Schelkle (63. Armin Sporer), Lukas Greif, Hannes Rambach, Martin Krimshandl, Christoph Schmitt (75. Can Akkoyun), Emil Hirschvogel (71. Magnus Ahmon), Johannes Mayr (63. Moritz Tikovsky), Elias Greinacher, Simon Ried (87. Johannes Greif) - Trainer: Markus Ansorge

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer (65. Tobias Hagenbucher), Josef Siegert, Marco Hiry, Mirko Ramcic, Ugurkan Verep (65. Elias Knott), Jonas Kirschner, Efe Kurtar, Tahir Dalgin, Franz Fischer, Murat Ersoy, Samir Neziri - Trainer: Maximilian Bauer

Schiedsrichter: Mert Akkoyun (Peiting) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Ugurkan Verep (56.), 1:1 Simon Ried (64.)

Der ASV Habach geht mit einem Rückschlag in die Abstiegsrelegation. Yasar Dayik schoss den TSV Gilching-Argelsried mit dem einzigen Treffer des Spiels zum Heimsieg über den ASV (74.). Den Habachern droht nun der Abstieg in die Kreisliga. In der kommenden Woche geht es in der Relegation gegen Alternerding. TSV Gilching-Argelsried – ASV Habach 1:0

TSV Gilching-Argelsried: Pascal Peetz, Maximilian Hölzl, Lucas Häusler, Jonas Engelhardt, Benedikt Kuhn, Fabio Leutenecker, Marco Brand, Joshua Nowood (46. Yasar Dayik) (89. Paul Lindermayr), Luka Artmann, Andre Gasteiger, Benedikt Wiegert (84. Felix Sambs) - Trainer: Christian Rodenwald

ASV Habach: Tobias Tafertshofer, Samuel Schatten, Florian Kögl, Michael Wiedenhofer (75. Matthias Steuer), Matthias Adelwart (58. Severin Annaberger), Maximilian Feigl (46. Christian Radiske), Felix Habersetzer (46. Michael Baumgartner), Tobias Habersetzer, Maximilian Kalus (46. Philipp Puchner), Georg Off, Florian Neuschl - Trainer: Korbinian Gerg

Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Yasar Dayik (74.)

Trainer Tarkan Demir verabschiedet sich mit einem torreichen Sieg vom BCF Wolfratshausen. Dabei fing die Partie für die Wolfratshauser mit einem Rückschlag an. Kaum war das Spiel angepfiffen, traf Bernhard Kresta ins eigene Tor (3.) zur Führung für den TSV Neuried. Fabijan Podunavac gelang wenig später der Ausgleich (7.). In Durchgang zwei fielen dann gleich vier Tore. Erst traf Peter Graf zum Neurieder 2:1 (55.), ehe Podunavac seinen Doppelpack (64.) schnürte. Kreshnik Nebihu (71.) und Fatih Kocyigit (74.) drehten das Spiel für den BCF. BCF Wolfratshausen – TSV Neuried 4:2

BCF Wolfratshausen: Adrian Neumeier, Alexander Bares (57. Manuel Spreiter), Bernhard Kresta (82. Marcus Precub), Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Fatih Kocyigit, Hannes Wimmer, Moses Taheri (77. Christian Thiel), Patriot Lajqi, Kreshnik Nebihu, Fabijan Podunavac - Trainer: Tarkan Demir - Trainer: Marcus Männer

TSV Neuried: Martin Egner, Danilo Ralic (58. Josip Risonjic), Marko Ereiz, Manuel Ntum, Juri Falch, Benedikt Nowack (58. Mario Vrbica), Simon Prangenberg, Benan Sadovic, Mario Batarilo (58. Gianmauro Masella), Roman Kriebel (45. Peter Graf), Fedja Huskic - Trainer: Thomas Hiechinger

Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Bernhard Kresta (3. Eigentor), 1:1 Fabijan Podunavac (7.), 1:2 Peter Graf (55.), 2:2 Fabijan Podunavac (64. Foulelfmeter), 3:2 Kreshnik Nebihu (71.), 4:2 Fatih Kocyigit (74.)