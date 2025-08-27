 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
Der VfL Denklingen hat gegen Raisting den zweiten Saisonsieg eingefahren. – Foto: Dieter Metzler

BZL Süd: Denklingen siegt gegen Raisting und bleibt ungeschlagen

Nachholspiel vom 4. Spieltag

Der VfL Denklingen bleibt ungeschlagen und hat nach dem Heimsieg zehn Punkte auf dem Konto. Die Gäste stecken mit einem Pünktchen weiterhin tief im Tabellenkeller.

Heute, 18:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
3
1
Abpfiff

