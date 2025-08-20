BZL Süd: Deisenhofener II überrolt BCF, SVP übernimmt Tabellenführung

Die Hausherren haben somit seit ihrer Auftaktpleite gegen Pullach nicht mehr verloren, der BCF wartet währenddessen weiter auf den ersten Saisonsieg und steckt tief im Tabellenkeller.

Die Reserve des FC Deisenhofen überrollt den BCF Wolfratshausen und rückt an die Aufstiegsränge heran. Florian Weber eröffnete den Torreigen für die Gastgeber in der 42. Minute. In der 54. Minute erhöhte Nico Wohlmann auf 2:0. Gegen chancenlose Wolfratshausener baute Weber die Führung in der Folge mit seinem zweiten (67.) und dritten (70.) Treffer weiter aus. Martin Meyer sorgte in der 86. Minute dann für den 5:0-Endstand für Deisenhofen.

In der langen Nachspielzeit wurde es dann noch einmal hitzig. Zunächst sah der Ohlstädter Johannes Fischer die rote Karte, kurz danach machte Benedikt Specker mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie. Bad Heilbrunn schnuppert durch den Sieg an den Aufstiegsrängen, der SV Ohlstadt muss sich zunächst einmal nach unten orientieren.

Der SV Bad Heilbrunn entscheidet das Duell der direkten Tabellennachbarn gegen den SV Ohlstadt für sich. Zunächst gingen die Gäste durch einen Treffer von Maximilian Schwinghammer zwar in Führung (10.), der HSV antwortete aber umgehend in Person von Jonas Gall (14.). Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause. In der zweiten Häfte erwischten die Hausherren einen wahren Blitzstart. Benedikt Specker stellte in der 46. Minute auf 2:1 für Bad Heilbrunn.

Der SC Olching gewinnt gegen den SV Untermenzing und bleibt in der laufenden Saison weiter ungeschlagen. Ferenc Ambrus brachte Olching in der 25. Minute auf die Siegerstraße. Bei dieser knappen Führung blieb es dann bis in die Schlussphase. In dieser schwächte Untermenzing sich durch eine rote Karte für Maximilian Heigl zuerst selbst (85.). In der 88. Minute sorgte wiederum Ambrus per Elfmeter dann für die Entscheidung. Das 2:0 war gleichzeitig der Endstand.

In der zweiten Hälfte ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. Eine halbe Stunde vor Schluss war es dann wieder Bauer, der mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung sorgte. Der SVP grüßt nun zumindest vorübergehend vom Platz an der Sonne, der TSV Gilching-Argelsried verpasst es nach zuletzt zwei Siegen, die Serie fortzusetzen.

Der SV Planegg-Krailling entscheidet das Derby gegen den TSV Gilching-Argelsried für sich und setzt sich vorübergehend an die Spitze der Bezirksliga Süd. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start und gingen schon nach fünf Minuten durch ein Eigentor in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Martin Bauer dann auf 2:0 für den SVP (42.)

Geiselbullach feiert auswärts bei Waldeck Obermenzing den ersten Saisonsieg. Für Waldeck ist die 1:3-Niederlage ein Rückschlag. Die Gäste sorgten mit einem frühen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Felix Thurner brachte den Aufsteiger in Führung (2.), Lukas Bründl erhöhte auf 2:0 (8.).

In der zweiten Halbzeit machte Geiselbullach alles klar. Lysander Weiß erhöhte auf 3:0 aus Sicht der Gäste (72.). Obermenzing kam durch Franz Huppert zwar noch einmal ran (83.), am Ende blieb es aber bei der Niederlage.

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: "Wir haben uns für das Spiel viel vorgenommen, wollten den Gegner früh stören und zielstrebig nach vorne spielen – dieser Plan ist vor allem am Anfang zu 100 % aufgegangen. Wir haben uns mit zwei frühen Toren belohnt, was uns in die Karten gespielt hat. In der zweiten Hälfte verpassen wir es, den Deckel darauf zu machen. Wir vergeben in dieser Phase einen Elfmeter, haben viele Chancen und ein nicht gegebenes Abseitstor. Wir machen dann zu einem späteren Zeitpunkt das 3:0. Anschließend ist Waldeck zehn Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer gekommen. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg – eine tolle Reaktion meines Teams auf die letzten drei Niederlagen. Für uns war es wichtig, dass wir jetzt den ersten Sieg geholt und den Anschluss zu den anderen Teams hergestellt haben."

SV Waldeck Obermenzing – TSV Geiselbullach Neu-Esting 1:3

SV Waldeck Obermenzing: David Novak, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel (20. Florian Seizinger), Abbas Syed Hassan, Philipp Kaiser, Maximilian Graf, Moritz Metten (61. Ben Schüller), Hüseyin Ceker (71. Alexander Hercog), Florian Graf (61. Franz Huppert), Christoph Seizinger, Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Florian Peters, Louis Frank, Maximilian Morstein (56. Marc Tristl), Tim Greiner, Felix Thurner (69. Marc Egenhofer), Fitim Raqi, Lukas Bründl, Alessandro Einertshofer (94. Lukas Schuhmann), Karl Sdzuy, Lysander Weiß (81. Michael Angermaier) - Trainer: Stefan Held

Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Felix Thurner (2.), 0:2 Lukas Bründl (8.), 0:3 Lysander Weiß (72.), 1:3 Franz Huppert (83.)