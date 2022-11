BZL Süd: Deisenhofen siegt 5:4 in Neuried - Murnau jetzt Zweiter Nachholspiele vom 12. und 15. Spieltag

Am heutigen Mittwoch werden in der Bezirksliga Süd zwei Spiele nachgeholt. Neuried erwartet die Bayernliga-Reserve aus Deisenhofen. Aufsteiger Murnau kann mit einem Sieg beim VfL Denklingen bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen heranrücken.