Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
BZL Süd: Deisenhofen II gewinnt Mittelfeldduell gegen Untermenzing
20. Spieltag der Bezirksliga Süd
von Boris Manz · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
Handshakes zum Sieg: Der FC Deisenhofen II konnte sich am Freitag über drei Punkte freuen. – Foto: Dieter Metzler