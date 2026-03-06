 2026-03-05T07:49:35.839Z

BZL Süd: Deisenhofen II gewinnt Mittelfeldduell gegen Untermenzing

20. Spieltag der Bezirksliga Süd

Handshakes zum Sieg: Der FC Deisenhofen II konnte sich am Freitag über drei Punkte freuen. – Foto: Dieter Metzler

Am Freitagabend konnte sich die Zweitvertretung des FC Deisenhofen gegen den SV Untermenzing durchsetzen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
2
1
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Polling
SV PollingSV Polling
14:00

Spiele am Sonntag

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
14:00

So., 08.03.2026, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
14:15

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
15:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
15:00