BZL Süd 🗣: Bullach feiert "enorm wichtigen Sieg" – MTV verzweifelt

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten gleich zu Beginn eine große Chance, um in Führung zu gehen. Über die gesamte Partie hinweg hatten wir mehr Ballbesitz, wussten jedoch, dass wir bei Standards körperlich unterlegen sind. So fällt auch das 0:1 nach einer Ecke, die wir nicht gut verteidigen. Trotzdem haben wir weiter sauberen Fußball gespielt, gut kombiniert und den Ausgleich erzielt. Nach einer weiteren starken Kombination im Strafraum erzielen wir das 2:1. Kurz vor der Halbzeit hätten wir noch einen klaren Elfmeter bekommen müssen, aber ansonsten hat der Schiedsrichter gut gepfiffen. In der zweiten Hälfte wurde es dann hektisch, aber meine Jungs haben das sehr erwachsen und mit Glück und Geschick verteidigt. Wir hatten noch Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, aber insgesamt ist der Sieg in Penzberg für mich absolut verdient.«

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »In den ersten zehn Minuten haben wir uns sehr schwergetan, ins Spiel zu finden. Der Gegner war uns zu Beginn in allen Belangen überlegen – vor allem was Kampfkraft, Gier, Beweglichkeit und den Fokus aufs Spiel angeht. Nach ein, zwei guten Chancen haben sie dann verdient das 1:0 gemacht, was für uns auch eine Art Weckruf war. Danach haben wir das Spiel an uns gerissen, beherrscht und uns drei, vier richtig starke Möglichkeiten erspielt. Leider konnten wir das Spiel aber vor der Halbzeit nicht mehr drehen und sind mit dem 0:1 in die Pause gegangen. Nach der Pause haben wir umgestellt, offensiver gespielt und meiner Meinung nach das Spiel klar dominiert. Wir haben Chance um Chance herausgearbeitet, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Den Elfmeter, den wir bekommen haben, hat der Linienrichter zurückgenommen – von außen ist das schwer zu beurteilen, wir vertrauen aber dem Schiedsrichter. Es passte aber irgendwie zum Spielverlauf. Als wir dann noch eine hundertprozentige Chance vergeben haben, indem wir den Verteidiger auf der Linie angeschossen haben, war klar: Das war so ein Tag, an dem wir auch nach drei Stunden kein Tor erzielt hätten. Zusammenfassend kann man sagen, dass Raisting aufopferungsvoll gekämpft hat und mit viel Leidenschaft verteidigt hat. Wenn man so kämpft, verdient man sich das Glück auch ein Stück weit, und wir gratulieren zum Sieg. Für uns ist das okay, wir haben einen Bombenstart in die Bezirksliga hingelegt, trauern aber natürlich etwas, weil mindestens ein Punkt drin gewesen wäre. Aber manchmal ist es eben so – jetzt bereiten wir uns auf nächste Woche vor und wollen daheim wieder punkten.«