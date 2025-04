BZL Süd 🗣: Aubing feiert – Ghigani erleichtert – Gilching happy

Christian Rodenwald, Trainer des TSV Gilching-Argelsried: »Wir sind super happy, dass wir mit dem ersten Matchball den Deckel drauf machen konnten. Eine unglaublich schwierige Saison, die von ganz, ganz vielen Verletzungen geprägt war, wie der jetzt von Fabio Leutenecker. Wegen weiterer angeschlagene Spielern konnten wir erneut nicht mit voller Stärke anreisen. Am Ende haben wir es trotzdem geschafft, das Spiel zu gewinnen. Das war ein sehr gieriger, sehr galliger Auftritt von den Jungs und jetzt können wir auf alle Fälle die Planungen für die neue Saison starten. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt richten wir den Fokus ganz klar auf die zweite Mannschaft, dass sie auch die Liga hält und wir dieses Jahr abhaken können. In der neuen Saison wollen wir definitiv eine bessere Rolle spielen als wir das in diesem Jahr getan haben.«

Markus Ansorge, Trainer des VfL Denklingen: »Ein Sieg, der unterm Strich nicht zu erklären ist. Es war ein ziemlich schlechter Auftritt von meiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wir waren verdient 0:2 hinten und haben heute überhaupt keinen Spirit auf den Platz gebracht. Der Rückstand war hochverdient. Auch in der zweiten Halbzeit war Bad Heilbrunn die bessere Mannschaft, aber uns gelingt aus dem Nichts mit dem zweiten wirklich guten Angriff der Anschluss. Im Anschluss müssen wir eigentlich zwei Tore kassieren, aber Bad Heilbrunn hat zum Glück einiges liegengelassen. Das Glück hat sich dann fortgesetzt in der Nachspielzeit, weil wir mit zwei Standardsituationen das 2:2 und 3:2 machen. Ich werde mich trotz der schwachen Leistung jetzt nicht für den Sieg entschuldigen. Im Gegenteil, es freut mich natürlich für meine Jungs. Letztendlich zählen die drei Punkte und man muss erstmal durch zwei Standards in der Nachspielzeit ein Spiel drehen. Das ist ein Stück weit auch eine Qualität der Jungs. Jetzt hoffen wir noch auf drei gute Spiele, um gemeinsam einen schönen Abschied zu finden.«