BZL Süd: Aubing baut Tabellenführung aus – Wacker feiert Kantersieg

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Süd steht an. Am Sonntag konnte der SV Aubing den nächsten Schritt Richtung Landesliga gehen. Wacker München rückt näher an die Aufstiegsplätze ran und Raisting patzt gegen Gilching. Der Live-Ticker

In der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr fiel. Nach dem Treffer von Norbert Bzunek, sein dritter am heutigen Tag, wechselten beide Mannschaften kräftig durch. Am Ende steht ein verdienter 5:0-Sieg für Wacker München.

Der FC Wacker München ließ im Heimspiel gegen den VfL Denklingen nichts anbrennen. Bereits in der ersten Minute ging der Gastgeber gegen überforderte Denklinger durch Patrick Ochsendorf in Führung. Nur kurze Zeit später stellte Norbert Bzunek mit einem Doppelschlag auf 3:0. Vor der Halbzeit gelang auch Ochsendorf noch sein Doppelpack und erhöhte damit auf 4:0.

Der SV Waldperlach bezwingt den FC Neuhadern und verringert den Abstand auf das rettende Ufer. Das Spiel entschieden die Gastgeber dabei in der ersten Hälfte. Nach wenigen Minuten brachte Dzenis Toskic den SVW in Führung. Kurz vor der Halbzeit konnte Luca Mancusi schließlich auf den späteren 2:0-Endtstand erhöhen.

Was für ein Derby! Die Offensivabteilungen des FC Penzberg und des SV Bad-Heilbrunn fackelten in der Begegnung der beiden Tabellennachbarn ein wahres Tor-Feuerwerk ab.

Der Start in das Zehn-Tore-Spektakel verlief noch vergleichsweise ruhig. Den Penzberger Führungstreffer durch Sabir Neziri nach einer knappen Viertelstunde egalisierte der Heilbrunner Luis Meisl wenige Minuten später. Penzbergs Toptorjäger Dominik bacher schoss seine Mannen in Minute 24 wieder in Front, Penzberg-Keeper Daniel Baltzer hielt einen Heilbrunner Strafstoß (38’) und Murat Ersoy erhöhte die Führung noch vor der Pause auf 3:1. Eine kurze Verschnaufpause nach der Halbzeit? Fehlanzeige. Penzberg legte durch einen Doppelschlag mit Toren von Neziri (51’) und Kirschner (59’) direkt nach der Pause nach. Die Heilbrunner Aufholjagd startete dann in Minute 75. Innerhalb von sieben Minuten trafen Anton Päppritz (75’), Benedickt Specker (81’) und Sebastian Rösch (82’). Der Ausgleichstreffer blieb den Heilbrunner Gästen allerdings verwehrt. In Minute zwei der Nachspielzeit besorgte Tahir Dalgin mit dem Tor zum 6:4 den Endstand.

Der FCP springt durch den Sieg vorerst bis auf einen Punkt ran an den Lokalrivalen aus Heilbrunn. Der SV verpasst hingegen den Sprung auf Platz vier .

1. FC Penzberg: Baltzer, Verep (76. Siegert), Hiry, Ramcic (29. Dalgin), Verep (76. Weng), Kirschner, Kurtar, Fischer, Bacher, Ersoy, Neziri - Trainer: Bauer

SV Bad Heilbrunn: Yeniay, Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Rösch (56. Tiedt), Meisl, Pappritz, Krinner (56. Specker), Pföderl (60. Gellner), Specker, Specker, Gall (66. Rösch) - Trainer: Lang

Tore: 1:0 Neziri (14.), 1:1 Meisl (18.), 2:1 Bacher (24.), 3:1 Ersoy (45.), 4:1 Neziri (51.), 5:1 Kirschner (59.), 5:2 Pappritz (75.), 5:3 Specker (81.), 5:4 Rösch (82.), 6:4 Dalgin (90.+2)

Es war wieder nichts mit dem ersten Saisonsieg für den FC Aich. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht der Bezirksliga Süd verlor auch das zweite Spiel des Jahres in Überzahl gegen den BCF Wolfratshausen. Nachdem bereits letzte Woche gegen zehn Gilchinger kein Sieg gelungen war. Das Spiel in Aich war über weite Strecken ereignislos. Einem 0:0 zur Halbzeit folgte ein schneller Führungstreffer für die Gäste aus Wolfratshausen, knappe zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff. Spannung brachte weitere zehn Minuten später die glatt rote Karte für Wolfratshausens Torwart Simon Oppholzer. Aber nach der Niederlage gegen zehn Gilchinger vergangenes Wochenende gelang dem FC Aich auch gegen in Unterzahl spielende Wolfratshausener vorerst kein Torerfolg. Stattdessen legte der BCF in Minute 73 in Person von Fabijan Poduvanac das zweite Tor nach, bevor Florian Freidrich in Minute 92 den Aicher Ehrentreffer erzielte. Durch die Heimniederlage beträgt der Rückstand von Schlusslicht Aich auf den ersten Relegationsplatz bei drei Spielen mehr schon ganze sieben Punkte. Der BCF entkommt dagegen vorerst dem direkten Abstiegskampf und rangiert auf Platz sieben im Klassement. FC Aich – BCF Wolfratshausen 1:2

FC Aich: Milde, Nemecek, Thiel, Pfister (46. Janele), Wesinger, Wilhelm, Albertshofer, Egenhofer, Eder (27. Schuster), Friedrich, Milde - Trainer: Aue

BCF Wolfratshausen: Oppolzer, Kresta, Lajqi, Mbaraka, Schubnell, Geci (58. Bares), Kocyigit (75. Idriss), Taheri (46. Nebihu), Lajqi, Spreiter (67. Neumeier), Podunavac - Trainer: Demir - Trainer: Männer

Tore: 0:1 Kocyigit (54.), 0:2 Podunavac (73.), 1:2 Friedrich (90.+3)

Rot: Oppolzer (67./BCF Wolfratshausen/)

