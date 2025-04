BZL Süd: Aichs erster Saisondreier - Aubing dreht Partie

So., 06.04.2025, 14:00 Uhr

SV Raisting – SV Bad Heilbrunn 2:0 SV Raisting: Urban Schaidhauf, David Gretschmann (88. Florian Breitenmoser), Hermann Sigl, Andreas Heichele (74. Maximilian Neufing), Viktor Neveling, Sebastian Baur (67. Mathias Sedlmeier), Benedikt Stechele (88. Thomas Bretthauer), Maximilian König, Gianluca Zandt, Vinzenz Wolf (80. Markus Riedl), Benedikt Multerer - Trainer: Johannes Franz SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Justin Rösch (46. Sebastian Rösch), Luis Meisl (74. Nikolaus Pföderl), Thomas Pföderl, Andreas Specker, Benedikt Specker (88. Maximilian Schnitzlbaumer), Felix Gellner (74. Anton Krinner), Maximilian Specker, Jonas Gall - Trainer: Walter Lang Schiedsrichter: Lukas Rehekampff (Landsberg am Lech) - Zuschauer: 180 Tore: 1:0 Benedikt Multerer (40. Foulelfmeter), 2:0 Benedikt Stechele (73.)

Der SV Raisting setzt sich mit 2:0 gegen den SV Bad Heilbrunn durch. Nach 40 Minuten setzte es den ersten Gnadenstoß. Benedikt Multerer netzte per Elfmeter zur Pausenfühurng ein.

VfL Denklingen – BCF Wolfratshausen 0:0 VfL Denklingen: Tobias Heiland, Tobias Ried, Tobias Schelkle, Manuel Waibl, Lukas Greif (24. Johannes Mayr), Armin Sporer, Hannes Rambach, Michael Stahl (80. Magnus Ahmon), Christoph Schmitt (67. Johannes Greif), Elias Greinacher (61. Emil Hirschvogel), Simon Ried - Trainer: Markus Ansorge BCF Wolfratshausen: Simon Oppolzer, Bernhard Kresta, Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Ralf Schubnell, Fatih Kocyigit, Patriot Lajqi, Kreshnik Nebihu, Fabio Ratte, Benjamin Kuqi (74. Yassin Do Rego Idriss), Fabijan Podunavac - Trainer: Tarkan Demir - Trainer: Marcus Männer Schiedsrichter: Franz-Josef Möller (München) - Zuschauer: 125 Tore: keine Tore

So., 06.04.2025, 14:30 Uhr

Der SV Aubing macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft. Gegen den 1. FC Penzberg siegten die Hausherren mit 5:2. Doch so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war es nicht. Denn die Gäste gingen durch Dominik Bacher bereits nach zwei Minuten in Führung. Balthasar Zimmermann (30. Minute) konnte zwar noch egalisieren, Ugurkan Verep stellte aber vier Minuten später wieder den Ein-Tor-Rückstand her.

Nach dem Seitenwechsel drehte der Spitzenreiter dann so richtig auf. Erst traf Artin Shamolli zum Ausgleich. Dann war es der Doppelpack von Daniel Koch und der Treffer von Deniz Yilmaz, die den Unterschied machten.

Der SVA bleibt weiterhin an der Spitze mit zehn Punkten Vorsprung und einem Spiel in der Hinterhand. Penzberg verpasst den Sprung in die Top-Vier.

SV Aubing München – 1. FC Penzberg 5:2

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Ben Damoah, Hans Haderecker (81. Marko Ralic), Leo Tomic, Abdul Bangura, Abdelilah Erraji (76. Deniz Yilmaz), Artin Shamolli, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (87. Gabriel Slipac) - Trainer: Patrick Ghigani

1. FC Penzberg: Daniel Baltzer, Fazlican Verep, Marco Hiry, Ugurkan Verep, Jonas Kirschner (82. Benedikt Buchner), Efe Kurtar, Tahir Dalgin, Franz Fischer, Dominik Bacher, Murat Ersoy, Samir Neziri - Trainer: Maximilian Bauer

Schiedsrichter: Tobias Sommer - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Dominik Bacher (2.), 1:1 Balthasar Zimmermann (30.), 1:2 Ugurkan Verep (34.), 2:2 Artin Shamolli (49.), 3:2 Daniel Koch (62.), 4:2 Daniel Koch (75.), 5:2 Deniz Yilmaz (79.)