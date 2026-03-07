 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

BZL St. 1: Vierkampf um den Aufstieg, Spannung im Tabellenkeller

19. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Räppold

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag steht der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 10:45 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
10:45

Duell der der zweiten Mannschaften und ein 6-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Der 1. FC Schöneberg II empfängt als Zehnter den 14., die Sportfreunde Johannisthal II. Beide Teams trennen nur vier Punkte. Die Gäste können Schöneberg so richtig mit in den Abstiegskampf ziehen.

---

Morgen, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
11:15

Der Tabellenführer darf zu Hause ran und ist im Spiel gegen den Aufsteiger Sperber Neukölln klar favorisiert. Die Gäste sind Zwölfter, spielen um den Ligaverbleib. Stern 1900 kann und will weiter vorn wegmarschieren.

---

Morgen, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
13:00

Spandau 06 wartet weiter auf den ersten Punktgewinn dieser Saison. Da könnte man meinen, dass mit Anadoluspor der genau richtige Gegner kommt. Die Hausherren haben sechs der letzten sieben Ligaspiele verloren. Der Sieg allerdings war gegen Spandau 06 und auch absolut deutlich. 1:10 hieß es Mitte Dezember aus Sicht des Tabellenletzten.

---

Morgen, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
13:45

BW Spandau konnte sich zuletzt von den Abstiegsrängen entfernen, verlor in der Vorwoche dann aber klar gegen Sperber Neukölln. Blankenburg hat vor einer Woche einen Punkt gegen Lichtenberg 47 II geholt, ist als Vorletzter aber weiter auf Punkte angewiesen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
14:00

Blau-Gelb befindet sich weiter im freien Fall, ist das drittschwächste Team der Formtabelle. Nun geht es am Sonntag an der heimischen Rennbahnstraße gegen Viktoria Mitte. Der Aufsteiger liegt vier Zähler vor den Blau-Gelben.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
14:00

Auch Sport-Union ist alles andere als gut drauf, hat in den letzten fünf Spielen lediglich einen Punkt einfahren können. Nun kommt mit Südring Amed ein echtes Topteam nach Westend. Die Gäste sind Dritter, wollen an Stern 1900 II und Dersim dranbleiben.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
14:00

Der angesprochene BSV Dersim will seinen Platz unter den Top 2 verteidigen, muss dazu bei Lichtenberg 47 II liefern. Die Hausherren dürften befreit aufspielen, haben sie sich doch bereits ausreichend von den Abstiegsplätzen entfernt.

---

Morgen, 14:15 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
14:15

Auch für den LBC gilt es, der Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg mindestens mal auf den Fersen zu bleiben. Gegner Rotation Prenzlauer Berg wiederum will das verhindern, könnte die Punkte ebenfalls gut gebrauchen, um sich weiter Luft zu verschaffen.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login