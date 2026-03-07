BZL St. 1: Vierkampf um den Aufstieg, Spannung im Tabellenkeller

– Foto: Sebastian Räppold

Duell der der zweiten Mannschaften und ein 6-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Der 1. FC Schöneberg II empfängt als Zehnter den 14., die Sportfreunde Johannisthal II. Beide Teams trennen nur vier Punkte. Die Gäste können Schöneberg so richtig mit in den Abstiegskampf ziehen.

Der Tabellenführer darf zu Hause ran und ist im Spiel gegen den Aufsteiger Sperber Neukölln klar favorisiert. Die Gäste sind Zwölfter, spielen um den Ligaverbleib. Stern 1900 kann und will weiter vorn wegmarschieren. ---

Morgen, 13:00 Uhr Anadoluspor Berlin 1970 Anadoluspor FC Spandau 06 Spandau 06 13:00 PUSH

Spandau 06 wartet weiter auf den ersten Punktgewinn dieser Saison. Da könnte man meinen, dass mit Anadoluspor der genau richtige Gegner kommt. Die Hausherren haben sechs der letzten sieben Ligaspiele verloren. Der Sieg allerdings war gegen Spandau 06 und auch absolut deutlich. 1:10 hieß es Mitte Dezember aus Sicht des Tabellenletzten. ---

Morgen, 13:45 Uhr FV BW Spandau 03 BW Spandau SG Blankenburg Blankenburg 13:45 PUSH

BW Spandau konnte sich zuletzt von den Abstiegsrängen entfernen, verlor in der Vorwoche dann aber klar gegen Sperber Neukölln. Blankenburg hat vor einer Woche einen Punkt gegen Lichtenberg 47 II geholt, ist als Vorletzter aber weiter auf Punkte angewiesen. ---

Blau-Gelb befindet sich weiter im freien Fall, ist das drittschwächste Team der Formtabelle. Nun geht es am Sonntag an der heimischen Rennbahnstraße gegen Viktoria Mitte. Der Aufsteiger liegt vier Zähler vor den Blau-Gelben. ---

Auch Sport-Union ist alles andere als gut drauf, hat in den letzten fünf Spielen lediglich einen Punkt einfahren können. Nun kommt mit Südring Amed ein echtes Topteam nach Westend. Die Gäste sind Dritter, wollen an Stern 1900 II und Dersim dranbleiben. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg II BSV Dersim 1993 BSV Dersim 14:00 PUSH

Der angesprochene BSV Dersim will seinen Platz unter den Top 2 verteidigen, muss dazu bei Lichtenberg 47 II liefern. Die Hausherren dürften befreit aufspielen, haben sie sich doch bereits ausreichend von den Abstiegsplätzen entfernt. ---

Morgen, 14:15 Uhr SG Rotation Prenzlauer Berg Rotation PB Lichtenrader BC 1925 Lichtenrade 14:15 PUSH

Auch für den LBC gilt es, der Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg mindestens mal auf den Fersen zu bleiben. Gegner Rotation Prenzlauer Berg wiederum will das verhindern, könnte die Punkte ebenfalls gut gebrauchen, um sich weiter Luft zu verschaffen.

