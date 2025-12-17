 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Archiv
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

BZL St. 1: Top-Teams liefern zum Jahresende

15. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag stand der 15. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

So., 14.12.2025, 10:00 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
5
1
Abpfiff

Nach einer kurzen Durststrecke mit drei sieglosen Spielen in Folge hat sich der Lichtenrader BC am Sonntag zurückgemeldet. Gegner Rotation Prenzlauer Berg war chancenlos, spätestens mit dem 3:0 kurz nach der Pause war das Spiel gelaufen. Damit bleibt der LBC oben dran.

---

So., 14.12.2025, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
3
1
Abpfiff

Im Duell der Zweitvertretungen konnte Johannisthal II wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Dabei gingen die Gäste aus Schöneberg zunächst früh in Führung. Doch mit Toren kurz vor und nach der Halbzeitpause drehten die Hausherren die Partie. Tommy Graf machte wenige Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

---

So., 14.12.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
1
10
Abpfiff

Spandau 06 konnte in der Vorwoche den ersten Punkt in dieser Spielzeit holen. Gegen Anadoluspor war am letzten Sonntag dann aber nichts zu machen. Nach zehn Minuten führte der Gast bereits mit 0:3, zur Pause gar 0:8. Immerhin ein Ehrentreffer sollte dem Schlusslicht noch gelingen.

---

So., 14.12.2025, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
3
5
Abpfiff

Der Tabellenführer tat sich bei Aufsteiger Sperber Neukölln durchaus schwer. Nach der frühen Führung durch Top-Torjäger Yannick Woithe geriet Stern vor der Pause in Rückstand. Doch Woithe war erneut zur Stelle, drehte die Partie im Alleingang. Ex-Regionalligaspieler Berkan Alimler konnte nach etwa einer Stunde zum 3:3 ausgleichen. Doch in der Schlussviertelstunde zogen die Steglitzer die Partie auf ihre Seite, auch dank des vierten Treffers von Woithe.

---

So., 14.12.2025, 13:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
1
1
Abpfiff

Blau-Gelb konnte den freien Fall zum Jahresende stoppen, zumindest so halb. Bei Viktoria Mitte holten die Weißenseer nach frühem Rückstand spät immerhin noch einen Punkt. Das erste Erfolgserlebnis ach vier teils herben Pleiten in Folge.

---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
5
2
Abpfiff

Südring Amed geriet gegen Sport-Union früh in Rückstand, drehte die Partie dann zunächst und kassierte in der 63. Minute den 2:2-Ausgleich. Ein Eigentor sollte den Tabellendritten schließlich auf die Siegerstraße bringen. Nimer El-Rayan und Rifat Akbulut sorgten für den 5:2-Endstand.

---

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
1
2
Abpfiff

Blankenburg ließ bei Spandau 06 überraschend Punkte liegen, stand gegen BW Spandau unter Druck. In der 70. Minute brachte Raphael Kreuter die Hausherren in Führung, doch die hielt nicht lang. Mit einem Eigentor und dem Treffer durch Jannis Spiekermann drehte Spandau die Partie innerhalb weniger Augenblicke.

---

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
3
1
Abpfiff

Bevor es für Dersim am Donnerstag noch das Wiederholungsspiel gegen Mitte gibt, hat sich der Tabellenzweite am Sonntag das Überwintern auf einem Aufstiegsplatz gesichert. Caglar Polat, Levent Mucuk und Kemal Asanovic trafen zwischen der 14. und 19. Minute und sorgten schnell für klare Verhältnisse.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 017.12.2025, 13:00 Uhr
serAutor