BZL St. 1: Top-Teams liefern zum Jahresende

Im Duell der Zweitvertretungen konnte Johannisthal II wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Dabei gingen die Gäste aus Schöneberg zunächst früh in Führung. Doch mit Toren kurz vor und nach der Halbzeitpause drehten die Hausherren die Partie. Tommy Graf machte wenige Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

Nach einer kurzen Durststrecke mit drei sieglosen Spielen in Folge hat sich der Lichtenrader BC am Sonntag zurückgemeldet. Gegner Rotation Prenzlauer Berg war chancenlos, spätestens mit dem 3:0 kurz nach der Pause war das Spiel gelaufen. Damit bleibt der LBC oben dran.

Spandau 06 konnte in der Vorwoche den ersten Punkt in dieser Spielzeit holen. Gegen Anadoluspor war am letzten Sonntag dann aber nichts zu machen. Nach zehn Minuten führte der Gast bereits mit 0:3, zur Pause gar 0:8. Immerhin ein Ehrentreffer sollte dem Schlusslicht noch gelingen. ---

Der Tabellenführer tat sich bei Aufsteiger Sperber Neukölln durchaus schwer. Nach der frühen Führung durch Top-Torjäger Yannick Woithe geriet Stern vor der Pause in Rückstand. Doch Woithe war erneut zur Stelle, drehte die Partie im Alleingang. Ex-Regionalligaspieler Berkan Alimler konnte nach etwa einer Stunde zum 3:3 ausgleichen. Doch in der Schlussviertelstunde zogen die Steglitzer die Partie auf ihre Seite, auch dank des vierten Treffers von Woithe. ---

Blau-Gelb konnte den freien Fall zum Jahresende stoppen, zumindest so halb. Bei Viktoria Mitte holten die Weißenseer nach frühem Rückstand spät immerhin noch einen Punkt. Das erste Erfolgserlebnis ach vier teils herben Pleiten in Folge. ---

Südring Amed geriet gegen Sport-Union früh in Rückstand, drehte die Partie dann zunächst und kassierte in der 63. Minute den 2:2-Ausgleich. Ein Eigentor sollte den Tabellendritten schließlich auf die Siegerstraße bringen. Nimer El-Rayan und Rifat Akbulut sorgten für den 5:2-Endstand. ---

Blankenburg ließ bei Spandau 06 überraschend Punkte liegen, stand gegen BW Spandau unter Druck. In der 70. Minute brachte Raphael Kreuter die Hausherren in Führung, doch die hielt nicht lang. Mit einem Eigentor und dem Treffer durch Jannis Spiekermann drehte Spandau die Partie innerhalb weniger Augenblicke. ---

Bevor es für Dersim am Donnerstag noch das Wiederholungsspiel gegen Mitte gibt, hat sich der Tabellenzweite am Sonntag das Überwintern auf einem Aufstiegsplatz gesichert. Caglar Polat, Levent Mucuk und Kemal Asanovic trafen zwischen der 14. und 19. Minute und sorgten schnell für klare Verhältnisse.

