BZL St. 1: Tabellenführer patzt, Spandau 06 erstem Punkt ganz nah

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Am Sonntag stand der 20. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

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Die Sportfreunde Johannisthal II haben wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Im Heimspiel gegen Blau-Gelb geriet Jothal zwar zunächst in Rückstand, drehte die Partie jedoch schließlich und ist nun 13.

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Der Lichtenrader BC hat in der Vorwoche Punkte bei Rotation liegen lassen, sich nun aber eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Duell der Tabellennachbarn fegte der LBC (4.) über Anadoluspor (5.) hinweg. Die Gäste sind damit endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen, während der LBC dranbleibt. ---

Spandau 06 war dem ersten Punktgewinn dieser Saison nah. Sport-Union führte nach Halbzeit eins 0:2, doch die Hausherren kamen zurück. Auch nach dem 1:3 in der 65. Minute verkürzte das Schlusslicht nochmal, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. ---

Sperber Neukölln musste sich am Sonntag dem 1. FC Schöneberg II geschlagen geben und rutschte durch den Sieg von Johannisthal II auf Platz 14 ab. ---

Der BFC Südring Amed bleibt Stern 1900 II und Dersim auf den Fersen. Gegen Lichtenberg II brachte Timur Göktas sein Team früh auf die Siegerstraße, legte das 2:0 wenig später nach. Pardis Fardjad-Azad markierte den Endstand. ---

Der Tabellenführer hat derweil gepatzt. In Blankenburg geriet Stern 1900 II gleich drei Mal in Rückstand, holte letztlich immerhin noch einen Punkt. Die Steglitzer bleiben zwar Tabellenführer, liegen nun aber nur noch einen Punkt vor Dersim und vier Zähler vor Südring Amed. ---

Viktoria Mitte und Rotation Prenzlauer Berg liegen punktgleich im Tabellenmittelfeld. Im direkten Duell trennten sich beide Teams unentschieden. Den Führungstreffer der Gäste konterte der Aufsteiger umgehend in Halbzeit zwei. ---

Dersim setzte sich am Sonntagnachmittag souverän gegen BW Spandau durch. Schon zur Pause war das Spiel gelaufen. Damit ist die Tabellenspitze also nur noch einen Punkt entfernt.

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