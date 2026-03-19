 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

BZL St. 1: Tabellenführer patzt, Spandau 06 erstem Punkt ganz nah

20. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

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BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag stand der 20. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

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So., 15.03.2026, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
3
2
Abpfiff

Die Sportfreunde Johannisthal II haben wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Im Heimspiel gegen Blau-Gelb geriet Jothal zwar zunächst in Rückstand, drehte die Partie jedoch schließlich und ist nun 13.

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So., 15.03.2026, 11:30 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
8
1
Abpfiff

Der Lichtenrader BC hat in der Vorwoche Punkte bei Rotation liegen lassen, sich nun aber eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Duell der Tabellennachbarn fegte der LBC (4.) über Anadoluspor (5.) hinweg. Die Gäste sind damit endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen, während der LBC dranbleibt.

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So., 15.03.2026, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
2
3
Abpfiff

Spandau 06 war dem ersten Punktgewinn dieser Saison nah. Sport-Union führte nach Halbzeit eins 0:2, doch die Hausherren kamen zurück. Auch nach dem 1:3 in der 65. Minute verkürzte das Schlusslicht nochmal, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

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So., 15.03.2026, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
1
3
Abpfiff

Sperber Neukölln musste sich am Sonntag dem 1. FC Schöneberg II geschlagen geben und rutschte durch den Sieg von Johannisthal II auf Platz 14 ab.

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So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
3
0
Abpfiff

Der BFC Südring Amed bleibt Stern 1900 II und Dersim auf den Fersen. Gegen Lichtenberg II brachte Timur Göktas sein Team früh auf die Siegerstraße, legte das 2:0 wenig später nach. Pardis Fardjad-Azad markierte den Endstand.

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So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
3
3
Abpfiff

Der Tabellenführer hat derweil gepatzt. In Blankenburg geriet Stern 1900 II gleich drei Mal in Rückstand, holte letztlich immerhin noch einen Punkt. Die Steglitzer bleiben zwar Tabellenführer, liegen nun aber nur noch einen Punkt vor Dersim und vier Zähler vor Südring Amed.

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So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
1
1
Abpfiff

Viktoria Mitte und Rotation Prenzlauer Berg liegen punktgleich im Tabellenmittelfeld. Im direkten Duell trennten sich beide Teams unentschieden. Den Führungstreffer der Gäste konterte der Aufsteiger umgehend in Halbzeit zwei.

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So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
7
0
Abpfiff

Dersim setzte sich am Sonntagnachmittag souverän gegen BW Spandau durch. Schon zur Pause war das Spiel gelaufen. Damit ist die Tabellenspitze also nur noch einen Punkt entfernt.

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