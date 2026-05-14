BZL St. 1: Südring Amed patzt - Aufstiegsrennen entschieden

Stern 1900 II steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Landesliga. – Foto: Ralf Seedorff

Lichtenberg 47 II hat in Schöneberg die gute Form der letzten Wochen bestätigt. Piet Funk erzielte in der 88. Minute das Tor des Tages. Der Lohn für die Gäste: Der Sprung in die Top 5.

Für die SG Blankenburg war nach dem Sieg gegen Anadoluspor bei Lichtenrade nichts zu holen. Die frühe Führung der Hausherren konnte der Vorletzte zwar noch ausgleichen, doch im zweiten Durchgang zog der LBC die Partie auf seine Seite. ---

Spandau 06 bleibt weiter punktlos. Bei Johannisthal II geriet das Schlusslicht ordentlich unter die Räder. Schon zur Pause stand es deutlich 4:1. In den zweiten 45 Minuten machten es die Gastgeber zweistellig. ---

Stern 1900 II ist dem Aufstieg am Sonntag kampflos näher gekommen. Die Gäste von Blau-Weiss Spandau traten nicht an. Die Partie wurde entsprechend mit 2:0 für den Tabellenzweiten gewertet. ---

Der BSV Dersim hat sich bei Anadoluspor ganz spät drei Punkte sichern können. Die zweimalige Führung der Gäste glich der Tabellensechste jeweils aus, das 2:2 fiel dabei in der 90.+1, doch das letzte Wort hatte der Spitzenreiter. Etem Tonk traf in 90.+9 zum Sieg. Damit hat Dersim am kommenden Wochenende einen ersten Aufstiegs-Matchball. ---

Im Duell zweier Aufsteiger hat sich Viktoria Mitte klar gegen Sperber Neukölln durchgesetzt. Junior Lankeu Akagou, Liam Stoddard und Nicolas Bayer entschieden die Partie schon vor der Pause. ---

Der BFC Südring Amed hat bei Rotation Prenzlauer Berg gepatzt und muss den Aufstieg nun wohl final abhaken. Auf dem Tesch geriet der Tabellendritte in Rückstand, lief diesem bis zum Spielende hinterher. Bei nun 14 bzw. 12 Punkten Rückstand auf Platz eins und zwei bräuchte es ein Wunder, um noch aufzusteigen. ---

Im Abstiegskampf treten Blau-Gelb und Sport-Union auf der Stelle. Im direkten Duell 14. gegen 13. teilten beide am Sonntag die Punkte. Blau-Gelb ging dabei in Führung. Die Gäste drehten die Partie dann, doch Blau-Gelb sicherte sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

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