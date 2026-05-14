 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligabericht

BZL St. 1: Südring Amed patzt - Aufstiegsrennen entschieden

27. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 im Überblick

von ser · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Stern 1900 II steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Landesliga.
Stern 1900 II steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Landesliga. – Foto: Ralf Seedorff

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BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 stand an.

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So., 10.05.2026, 10:45 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
0
1
Abpfiff

Lichtenberg 47 II hat in Schöneberg die gute Form der letzten Wochen bestätigt. Piet Funk erzielte in der 88. Minute das Tor des Tages. Der Lohn für die Gäste: Der Sprung in die Top 5.

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So., 10.05.2026, 11:31 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
4
1
Abpfiff

Für die SG Blankenburg war nach dem Sieg gegen Anadoluspor bei Lichtenrade nichts zu holen. Die frühe Führung der Hausherren konnte der Vorletzte zwar noch ausgleichen, doch im zweiten Durchgang zog der LBC die Partie auf seine Seite.

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So., 10.05.2026, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
10
1
Abpfiff

Spandau 06 bleibt weiter punktlos. Bei Johannisthal II geriet das Schlusslicht ordentlich unter die Räder. Schon zur Pause stand es deutlich 4:1. In den zweiten 45 Minuten machten es die Gastgeber zweistellig.

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So., 10.05.2026, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
2
0
§ Urteil

Stern 1900 II ist dem Aufstieg am Sonntag kampflos näher gekommen. Die Gäste von Blau-Weiss Spandau traten nicht an. Die Partie wurde entsprechend mit 2:0 für den Tabellenzweiten gewertet.

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So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
2
3
Abpfiff

Der BSV Dersim hat sich bei Anadoluspor ganz spät drei Punkte sichern können. Die zweimalige Führung der Gäste glich der Tabellensechste jeweils aus, das 2:2 fiel dabei in der 90.+1, doch das letzte Wort hatte der Spitzenreiter. Etem Tonk traf in 90.+9 zum Sieg. Damit hat Dersim am kommenden Wochenende einen ersten Aufstiegs-Matchball.

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
6
0
Abpfiff

Im Duell zweier Aufsteiger hat sich Viktoria Mitte klar gegen Sperber Neukölln durchgesetzt. Junior Lankeu Akagou, Liam Stoddard und Nicolas Bayer entschieden die Partie schon vor der Pause.

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So., 10.05.2026, 13:45 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
4
2
Abpfiff

Der BFC Südring Amed hat bei Rotation Prenzlauer Berg gepatzt und muss den Aufstieg nun wohl final abhaken. Auf dem Tesch geriet der Tabellendritte in Rückstand, lief diesem bis zum Spielende hinterher. Bei nun 14 bzw. 12 Punkten Rückstand auf Platz eins und zwei bräuchte es ein Wunder, um noch aufzusteigen.

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So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
2
2
Abpfiff

Im Abstiegskampf treten Blau-Gelb und Sport-Union auf der Stelle. Im direkten Duell 14. gegen 13. teilten beide am Sonntag die Punkte. Blau-Gelb ging dabei in Führung. Die Gäste drehten die Partie dann, doch Blau-Gelb sicherte sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

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