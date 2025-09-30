BZL St. 1: Südring Amed gewinnt Topspiel - Blau-Gelb nur 0:0

Der Lichtenrader BC bleibt oben dran. Im Heimspiel an der Halker Zeile jubeln zuerst die Gäste von Viktoria Mitte in der 35. Minute. Im zweiten Durchgang sorgte dann LBCs Mario Krasucki mit einem Doppelpack für den wichtigen Heimsieg.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge hat der BSV Dersim am frühen Sonntagmorgen in Schöneberg zurück in die Spur gefunden. Dabei gerieten die Gäste in der 19. Minute zunächst noch in Rückstand, doch Etem Tonk, Denis Barcic, Kemal Asanovic, Argjent Krasniqi und Caglar Polat drehten die Partie zugunsten des Landesliga-Absteigers.

Anadoluspor konnte am Sonntag zum dritten Mal in Folge gewinnen und arbeitet sich weiter vor. Gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Johannisthal brachte Faruk Sözen die Hausherren in der 35. Minute in Führung. Fatih Erdem entschied das Spiel tief in der Nachspielzeit.

---

Stern 1900 II war das Team der Stunde, hat am Sonntag nun das spektakuläre Topspiel gegen Südring Amed knapp verloren. Stern ging im ersten Durchgang und kurz nach der Halbzeitpause jeweils in Führung. Südring glich zwei Mal zügig aus, drehte die Partie nach einer gespielten Stunde schließlich. Eine Viertelstunde vor Schluss legte Jamal Ghazaleh nach. Das 3:4 der Hausherren kam zu spät, um noch etwas Zählbares mitzunehmen. ---

Sport-Union gewann die ersten vier Partien der laufenden Bezirksliga-Saison allesamt, ist am Sonntag nun bei BW Spandau gestolpert. Für die Spandauer, die schon Dersim vor zwei Wochen ärgern konnten, schnürte Kevin Lach in der zweiten Halbzeit einen spielentscheidenden Doppelpack. ---

In der Dunckerstraße stand am Sonntag ein Kellerduell an. Die SG Rotation Prenzlauer Berg empfing Aufsteiger Sperber Neukölln, beide stehen nur knapp über dem Strich. Sperber ging zunächst in Führung, Rotation glich mit dem Pausenpfiff aus. Im zweiten Durchgang drehte der Gastgeber zunächst die Partie, doch diesmal schlug Sperber spät zu und sicherte sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt. ---

Spandau 06 bleibt weiterhin nicht konkurrenzfähig. Auch bei Lichtenberg 47 II geht das Schlusslicht unter, kassiert schon in den ersten 25 Minuten sieben Gegentore. Letztlich siegt 47 klar mit 9:0. ---

Neben Sport-Union war auch Blau-Gelb perfekt in die Saison gestartet, doch auch die Weißenseer konnten am Sonntag nicht den fünften Sieg im fünften Spiel feiern. Im Duell mit der SG Blankenburg fielen in 90 Minuten keine Tore. Blau-Gelb bleibt dennoch Erster, ist als einziges Team noch ungeschlagen.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login