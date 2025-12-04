BZL St. 1: Stern schenkt Spandau 06 19 Tore ein, Amed zieht Topspiel

Die Talfahrt des SV Blau-Gelb hält weiter an. Im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II unterlagen die Weißenseer am Mittwochabend nach 2:2 zur Pause mit 2:4.

Im Tabellenkeller konnten sich die Sportfreunde Johannisthal II wichtige drei Punkte sichern. Gegen den direkten Konkurrenten Sperber Neukölln brachte Tim Löffler die Hausherren in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte John Rogge nach. Dem Anschlusstreffer Sperbers folgte etwa 20 Minuten vor Abpfiff das entscheidende 3:1. Jothal springt damit (vorerst) von Platz 15 auf Rang 14.

Nach dem 12:0-Erfolg über Spandau 06 geriet Schöneberg II am Dienstagabend bereits nach wenigen Augenblicken in Rückstand. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte die erneute Führung für BW Spandau. Erneut konnten die Hausherren egalisieren und in der 85. Minute das Spiel schließlich gänzlich drehen. Doch die Spandauer Gäste schlugen zurück und sicherten sich in der 89. Minute noch einen Zähler im Duell der Tabellennachbarn.

Mehr David gegen Goliath geht nicht. Der Tabellenführer Stern 1900 II empfing am Mittwoch das noch punktlose Schlusslicht Spandau 06 und fegte die Gäste vom Platz. 19:0 hieß es letztlich. Erfolgreichste Torschützen waren die beiden Torjäger Salvatore Mancusi mit fünf sowie Yannick Woithe mit zehn Treffern. ---

Das Verfolgerduell zwischen Anadoluspor und Südring Amed wurde spät entschieden. Erst eine Viertelstunde vor Schluss brachte Jamal Ghazaleh die Gäste in Führung. Wenige Augenblicke später erhöhte Metin Gürbüz. In der Nachspielzeit sorgte Nimer El-Rayan für den 0:3-Endstand. ---

Rotation Prenzlauer Berg konnte an den Sieg gegen BW Spandau vom vergangenen Wochenende anknüpfen und sich daheim gegen Sport-Union wichtige Punkte sichern. Mann des Tages war Tersugh Kelvin Usor, der in der ersten Hälfte alle drei Treffer erzielte. ---

Heute, 19:30 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim Lichtenrader BC 1925 Lichtenrade 19:30 PUSH

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

