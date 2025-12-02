BZL St. 1: Stern 1900 II marschiert, Spandau kassiert ein Dutzend

Der BSV Dersim tat sich in Johannisthal bei der zweiten Mannschaft der Sportfreunde gerade zu Beginn sehr schwer. Jothal ging schon nach wenigen Augenblicken durch John Rogge in Führung, baute diese noch in der Anfangsviertelstunde aus. Dersim schlug schnell zurück, Levent Mucuk und Kemal Asanovic glichen die Partie innerhalb von fünf Minuten aus. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, war Mucuk in der 88. Minute erneut zur Stelle und erzielte den 2:3-Siegtreffer für die Gäste.

Der Lichtenrader BC ist am Sonntagvormittag im Volkspark Mariendorf nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Gäste von Sport-Union gingen dabei in der 70. Minute durch Sertac Sanli in Führung. Der LBC konnte zwar schnell ausgleichen - Mattis Fiedler traf zum 1:1 -, doch für mehr als einen Punkt reichte es nicht. Dadurch rutscht der LBC zum Start der englischen Woche aus den Top zwei.

Spandau 06 konnte die vergangenen Spiele zumindest enger gestalten. Gegen Schöneberg II gab es nun wieder eine ordentliche Klatsche für das Tabellenschlusslicht. Nach Dreierpacks von Marius Wüpping und Moritz Schmidt, einen Viererpack durch Malek Tarfa und einem Treffer von Lukas Hillebrecht sicherten sich die Gäste mit einem überaus deutlichen 0:12 die drei Punkte am Ziegelhof. ---

Den "Patzer" des LBC konnte Anadoluspor gut eine Stunde später nicht ausnutzen. Gegen Lichtenberg 47 II geriet der Aufstiegsaspirant früh in Rückstand, drehte die Partie dann aber zunächst noch im ersten Durchgang. Erik Kempe glich für die Gäste in der 71. Minute aus. Kurz vor Ende der Partie entschied Egzon Klinaku das Spiel per Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden zugunsten der 47er. ---

Beim Kellerduell in Neukölln erkämpfte sich die SG Blankenburg spät immerhin einen Punkt. Die Gäste aus Pankow gingen nach einer guten Viertelstunde zunächst in Führung, dann drehte der Aufsteiger die Partie mit Toren vor und nach der Halbzeitpause. Bis tief in die Nachspielzeit hielt die Neuköllner Führung, ehe Paul Sutorius in 90+6 zum 2:2 traf. ---

Südring Amed konnte vom Unentschieden des LBC profitieren und kletterte am Sonntag auf Rang zwei. Bei Viktoria Mitte schoss Pardis Fardjad-Azad die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde auf die Siegerstraße, kurz vor der Pause legte Petro Zadachin nach. In Halbzeit zwei trafen dann Nimer El-Rayan und Timur Göktas zum 0:4-Endstand. ---

Rotation Prenzlauer Berg konnte sich am Wochenende wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sichern. Gegen Blau-Weiss Spandau gingen die Hausherren früh in Führung, bauten diese nach einer halben Stunde aus. Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs verkürzte der Gast zunächst, doch Rotation stelle den 2-Tore-Vorsprung zügig wieder her. Ein Eigentor der Spandauer sollte das Spiel eine Viertelstunde vor Schluss entscheiden. In der Nachspielzeit wurde es dann sogar noch ziemlich deutlich. ---

Stichwort deutlich. Tabellenführer Stern 1900 II unterstreicht die starke Form der letzten Wochen und fertigt auch Blau-Gelb ab. Salvatore Mancusi traf schon in der 4. Minute zum 0:1, Yannick Woithe erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach Wiederanpfiff sorgten Mancusi und Alhassane Kante per Doppelschlag früh für klare Verhältnisse. In den Schlussminuten machten es Ergin Emin und Kante mit seinen Toren zwei und drei an diesem Tag sehr deutlich.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

