 2026-03-11T14:31:18.301Z

Ligavorschau

BZL St. 1: Spandau 06 zerfällt nach Führung, Stern souverän, LBC patzt

19. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag stand der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 08.03.2026, 10:45 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
8
1
Abpfiff

Der 1. FC Schöneberg hat im Kampf um den Klassenerhalt ein dickes Ausrufezeichen setzen können. Gegen Johannisthal II schoss Malek Tarfa bereits in den ersten sieben Minuten zwei Tore. Keine zwei Minuten später traf Schöneberg erneut, diesmal ins eigene Tor. Mit den Toren drei, vier, fünf und sechs für die Hausherren noch vor der Pause war das Spiel dann aber schnell gelaufen.

---

So., 08.03.2026, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
6
0
Abpfiff

Tabellenführer Stern 1900 II hat zu Hause nichts anbrennen lassen. Kacper Izydorski traf vor der Pause doppelt, im zweiten Durchgang legten Salvatore Mancusi, Kevin Somonowsky, Nizar Jouini und Jan-Peer Rießler nach.

---

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
13
2
Abpfiff

Spandau 06 ging gegen Anadoluspor zunächst in Führung, doch die Hausherren drehten die Partie und führten zur Pause komfortabel mit 4:1. Im zweiten Spielabschnitt fiel der Tabellenletzte schließlich gänzlich auseinander, kassierte neun weitere Gegentore.

---

So., 08.03.2026, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
1
0
Abpfiff

BW Spandau hat die letzten Zweifel am Klassenerhalt beiseite geschoben. Gegen Kellerkind Blankenburg schoss Mischa Behre in der 87. Minute das Tor des Tages. Spandau hat damit zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge, auf denen die SG Blankenburg weiter festhängt.

---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
3
1
Abpfiff

Dem SV Blau-Gelb ist am Sonntag ein Befreiungsschlag gelungen. Das bis dahin drittschwächste Team der Formtabelle ging durch Christian Kampa in Führung. Marces Kwella erhöhte unmittelbar nach der Pause. Mitte verkürzte zwar kurz vor Schluss, doch Kwella machte in der Nachspielzeit alles klar.

---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
1
5
Abpfiff

Sport-Union überraschte Südring Amed, ging noch in der ersten Spielminute in Führung. Danach folgte die One-Man-Show von Pardis Fardjad-Azad, der das Spiel ausglich, drehte und mit seinen Toren drei und vier auch vorentschied. Jamal Ghazaleh traf schließlich zum 1:5-Endstand.

---

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
1
2
Abpfiff

Der zweitplatzierte BSV Dersim tat sich bei Lichtenberg 47 II schwer, geriet in der 20. Minute in Rückstand. Nach der Pause konnten die Gäste die Partie schließlich per Doppelschlag drehen. Rene Thamm glich aus, Milos Savkovic traf drei Minuten später zum 1:2-Endstand.

---

So., 08.03.2026, 14:15 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
1
1
Abpfiff

Der Lichtenrader BC hat als einziger der vier Aufstiegskandidaten gepatzt. Bei Rotation Prenzlauer Berg kam der Tabellenvierte nicht über ein 1:1 hinaus. Den Führungstreffer der Gäste durch Leon Wollenberg konterten die Hausherren schnell durch Oskar Ziehlke. Der Rückstand des LBC auf Platz zwei wächst damit auf sechs Punkte.

---

