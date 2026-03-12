BZL St. 1: Spandau 06 zerfällt nach Führung, Stern souverän, LBC patzt

– Foto: Ralf Seedorff

Am Sonntag stand der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Der 1. FC Schöneberg hat im Kampf um den Klassenerhalt ein dickes Ausrufezeichen setzen können. Gegen Johannisthal II schoss Malek Tarfa bereits in den ersten sieben Minuten zwei Tore. Keine zwei Minuten später traf Schöneberg erneut, diesmal ins eigene Tor. Mit den Toren drei, vier, fünf und sechs für die Hausherren noch vor der Pause war das Spiel dann aber schnell gelaufen.

Tabellenführer Stern 1900 II hat zu Hause nichts anbrennen lassen. Kacper Izydorski traf vor der Pause doppelt, im zweiten Durchgang legten Salvatore Mancusi, Kevin Somonowsky, Nizar Jouini und Jan-Peer Rießler nach. ---

Spandau 06 ging gegen Anadoluspor zunächst in Führung, doch die Hausherren drehten die Partie und führten zur Pause komfortabel mit 4:1. Im zweiten Spielabschnitt fiel der Tabellenletzte schließlich gänzlich auseinander, kassierte neun weitere Gegentore. ---

BW Spandau hat die letzten Zweifel am Klassenerhalt beiseite geschoben. Gegen Kellerkind Blankenburg schoss Mischa Behre in der 87. Minute das Tor des Tages. Spandau hat damit zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge, auf denen die SG Blankenburg weiter festhängt. ---

Dem SV Blau-Gelb ist am Sonntag ein Befreiungsschlag gelungen. Das bis dahin drittschwächste Team der Formtabelle ging durch Christian Kampa in Führung. Marces Kwella erhöhte unmittelbar nach der Pause. Mitte verkürzte zwar kurz vor Schluss, doch Kwella machte in der Nachspielzeit alles klar. ---

Sport-Union überraschte Südring Amed, ging noch in der ersten Spielminute in Führung. Danach folgte die One-Man-Show von Pardis Fardjad-Azad, der das Spiel ausglich, drehte und mit seinen Toren drei und vier auch vorentschied. Jamal Ghazaleh traf schließlich zum 1:5-Endstand. ---

Der zweitplatzierte BSV Dersim tat sich bei Lichtenberg 47 II schwer, geriet in der 20. Minute in Rückstand. Nach der Pause konnten die Gäste die Partie schließlich per Doppelschlag drehen. Rene Thamm glich aus, Milos Savkovic traf drei Minuten später zum 1:2-Endstand. ---

Der Lichtenrader BC hat als einziger der vier Aufstiegskandidaten gepatzt. Bei Rotation Prenzlauer Berg kam der Tabellenvierte nicht über ein 1:1 hinaus. Den Führungstreffer der Gäste durch Leon Wollenberg konterten die Hausherren schnell durch Oskar Ziehlke. Der Rückstand des LBC auf Platz zwei wächst damit auf sechs Punkte.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login