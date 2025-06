BZL St. 1: Pfeffersport und Biesdorf steigen auf - Grünau rettet sich

Die konstanteste Saison hat Pfeffersport gespielt. Das Team aus dem Prenzlauer Berg gewann 24 seiner 30 Spiele und steht somit folgerichtig als Meister vor dem Aufstieg in die Landesliga. Damit setzt Pfeffersport seine insgesamt sehr beeindruckende Entwicklung konsequent fort. 2018 spielte der Verein noch in der Kreisliga C, arbeitete sich fortan hoch.

Für einige Teams ist die Saison 24/25 bereits beendet, andere absolvieren am kommenden Wochenende ein letztes Spiel. Großen Einfluss nehmen sie in der Bezirksliga Staffel 1 aber nicht mehr. Denn sowohl die Frage nach Aufstieg als auch der Kampf um den Klassenerhalt sind bereits entschieden.

Gemeinsam mit Pfeffersport steigt die zweite Mannschaft von Fortuna Biesdorf auf. Nach sieben Jahren Bezirksliga, in der sich das Team fast immer von Jahr zu Jahr steigerte, steht nun der Sprung in die Landesliga an. Weil die erste Mannschaft nach dem Wiederaufstieg in die Berlin-Liga souverän die Klasse gehalten hat, kann Biesdorf nun zwei Mannschaften auf höchstem Berliner Niveau stellen.

Im Tabellenkeller ging es deutlich enger zu als an der Spitze. Besonders der Adlershofer BC und der Grünauer SC kämpften über Wochen um den Klassenverbleib. Und beide lieferten regelmäßig ab. Am vergangenen Wochenende stand der ABC unter Druck, hielt diesem Stand und schlug den SC Charlottenburg II deutlich. Dennoch reicht es nicht für den Klassenerhalt. Denn der Grünauer BC siegte am Sonntag im Kellerduell gegen Tennis Borussia II und bleibt Bezirksligist. Adlershof steigt gemeinsam mit TeBe II und Gatow ab. Der Tabellenletzte rauscht regelrecht ab, ist nach vielen Jahren in der Verbands- und Landesliga nun zwei Mal in Folge abgestiegen und muss in der kommenden Saison in der Kreisliga A einen neuen Anlauf nehmen.