BZL St. 1: Johannisthal II holt Big Points, Spektakel in Schöneberg

Englische Woche in der Bezirksliga.

Im Tabellenkeller konnten sich die Sportfreunde Johannisthal II wichtige drei Punkte sichern. Gegen den direkten Konkurrenten Sperber Neukölln brachte Tim Löffler die Hausherren in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte John Rogge nach. Dem Anschlusstreffer Sperbers folgte etwa 20 Minuten vor Abpfiff das entscheidende 3:1. Jothal springt damit (vorerst) von Platz 15 auf Rang 14.

Nach dem 12:0-Erfolg über Spandau 06 geriet Schöneberg II am Dienstagabend bereits nach wenigen Augenblicken in Rückstand. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte die erneute Führung für BW Spandau. Erneut konnten die Hausherren egalisieren und in der 85. Minute das Spiel schließlich gänzlich drehen. Doch die Spandauer Gäste schlugen zurück und sicherten sich in der 89. Minute noch einen Zähler im Duell der Tabellennachbarn.

Heute, 19:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 II FC Spandau 06 Spandau 06 19:30 PUSH

Heute, 19:30 Uhr Anadoluspor Berlin 1970 Anadoluspor BFC Südring Amed Südring Amed 19:30 PUSH

Morgen, 19:30 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim Lichtenrader BC 1925 Lichtenrade 19:30 PUSH

