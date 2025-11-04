BZL St. 1: Favoriten siegen - Abbruch nach zehn Minuten bei Spandau 06

Am Sonntag stand der 9. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Anadoluspor führte bei Rotation früh. Der Tabellenführer legte kurz vor und nach der Pause je einen Treffer nach und lag komfortabel vorn. Doch nachdem Rotation um die Stundenmarke herum doppelt traf, wurde es nochmal spannend. Anadolu aber nahm die drei Punkte schließlich mit.

Im Duell der Zweitvertretungen setzte sich Stern 1900 standesgemäß gegen Johannisthal durch. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brachte Alhassane Kante sein Team per Doppelpack auf die Siegerstraße. Onni Turunen, Can Kilian Cakin und Omar Hajjaj legten im zweiten Durchgang nach.

Schöneberg II konnte am Sonntagvormittag wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Gegen Aufsteiger Viktoria Mitte brachte Serkan Demircan die Hausherren mit dem Pausenpfiff in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Rot-Weißen traf Ronan Gilligan in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zum Sieg.

BW Spandau klettert in der Tabelle weiter nach oben. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Sperber Neukölln, bei dem Nico Sader, Sven Rehfeld und Fabian Schulze die Tore erzielten, rückt Spandau auf Rang sieben vor. Sperber dagegen ist nur noch 14. ---

Nach dem Sieg gegen Sport-Union konnte Blankenburg bei Lichtenberg 47 II zumindest ein Unentschieden nachlegen. Doch nach der zwischenzeitlichen 3:0-Führung dürften die Gäste mit dem Punkt kaum zufrieden sein. ---

Der BSV Dersim setzte bei Sport-Union ein ordentliches Ausrufezeichen. Dank der Treffer von Welton Pereira Dos Santos (2), Argjent Krasniqi, Kemal Asanovic (2) und Ibrahim Hassan setzte sich der Mitfavorit um den Aufstieg klar durch, kann nach ganz oben aber keinen Boden gutmachen. ---

Die Partie zwischen Südring Amed und Spandau 06 dauerte nur wenige Minuten. Die Gäste hatten arge Personalprobleme, waren zur Erwärmung lediglich zu neunt. Dann verletzte sich ein Spieler. Nachdem Burak Mentes und Nimer El-Rayan in Überzahl schnell auf 3:0 für Südring Amed stellten, verletzte sich ein weiterer Spieler des FC Spandau, woraufhin die Partie nach nur knapp zehn gespielten Minuten abgebrochen wurde. ---

Auch Lichtenrade gewann in der Fremde mit 0:6. Bei Blau-Gelb traf Leon Wollenberg in der ersten Halbzeit doppelt. Nach der Pause machte Lars Wachsmundt mit zwei Toren alles klar. Lukas Macziewski und erneut Leon Wollenberg machten es hintenraus deutlich.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login