Ligabericht
BZL St. 1: Favoriten siegen - Abbruch nach zehn Minuten bei Spandau 06

9. Spieltag im Überblick

Am Sonntag stand der 9. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 02.11.2025, 10:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
2
1
Abpfiff

Schöneberg II konnte am Sonntagvormittag wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Gegen Aufsteiger Viktoria Mitte brachte Serkan Demircan die Hausherren mit dem Pausenpfiff in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Rot-Weißen traf Ronan Gilligan in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zum Sieg.

---

So., 02.11.2025, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
5
0

Im Duell der Zweitvertretungen setzte sich Stern 1900 standesgemäß gegen Johannisthal durch. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brachte Alhassane Kante sein Team per Doppelpack auf die Siegerstraße. Onni Turunen, Can Kilian Cakin und Omar Hajjaj legten im zweiten Durchgang nach.

---

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
2
3
Abpfiff

Anadoluspor führte bei Rotation früh. Der Tabellenführer legte kurz vor und nach der Pause je einen Treffer nach und lag komfortabel vorn. Doch nachdem Rotation um die Stundenmarke herum doppelt traf, wurde es nochmal spannend. Anadolu aber nahm die drei Punkte schließlich mit.

---

So., 02.11.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
3
0
Abpfiff

BW Spandau klettert in der Tabelle weiter nach oben. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Sperber Neukölln, bei dem Nico Sader, Sven Rehfeld und Fabian Schulze die Tore erzielten, rückt Spandau auf Rang sieben vor. Sperber dagegen ist nur noch 14.

---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
3
3
Abpfiff

Nach dem Sieg gegen Sport-Union konnte Blankenburg bei Lichtenberg 47 II zumindest ein Unentschieden nachlegen. Doch nach der zwischenzeitlichen 3:0-Führung dürften die Gäste mit dem Punkt kaum zufrieden sein.

---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
0
6
Abpfiff

Der BSV Dersim setzte bei Sport-Union ein ordentliches Ausrufezeichen. Dank der Treffer von Welton Pereira Dos Santos (2), Argjent Krasniqi, Kemal Asanovic (2) und Ibrahim Hassan setzte sich der Mitfavorit um den Aufstieg klar durch, kann nach ganz oben aber keinen Boden gutmachen.

---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
3
0
Abpfiff

Die Partie zwischen Südring Amed und Spandau 06 dauerte nur wenige Minuten. Die Gäste hatten arge Personalprobleme, waren zur Erwärmung lediglich zu neunt. Dann verletzte sich ein Spieler. Nachdem Burak Mentes und Nimer El-Rayan in Überzahl schnell auf 3:0 für Südring Amed stellten, verletzte sich ein weiterer Spieler des FC Spandau, woraufhin die Partie nach nur knapp zehn gespielten Minuten abgebrochen wurde.

---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
0
6
Abpfiff

Auch Lichtenrade gewann in der Fremde mit 0:6. Bei Blau-Gelb traf Leon Wollenberg in der ersten Halbzeit doppelt. Nach der Pause machte Lars Wachsmundt mit zwei Toren alles klar. Lukas Macziewski und erneut Leon Wollenberg machten es hintenraus deutlich.

---

