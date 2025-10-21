 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Archiv
Archiv – Foto: Olaf Kapell

BZL St. 1: Blau-Weiss gewinnt Spandau-Derby, Südring Amed weiter vorn

7. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag stand der 7. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

So., 19.10.2025, 10:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
3
1
Abpfiff

Der 1. FC Schöneberg II sammelte am Sonntag drei ganz wichtige Punkte in der unteren Tabellenhälfte. Gegen Sport-Union brachte Florian Krüger die Hausherren in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich trafen Moritz Schmidt und Serkan Demircan jeweils spät zum 3:1-Sieg.

---

So., 19.10.2025, 10:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
1
0
Abpfiff

Stern 1900 II bleibt oben dran. Im Spiel gegen Lichtenberg 47 II reichte den Steglitzern der Treffer von Franz Wetzel in der 50. Minute zum Sieg. Damit bleibt Stern Verfolger Nummer eins von Südring Amed und Anadoluspor.

---

So., 19.10.2025, 12:30 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
6
1
Abpfiff

Auch der Lichtenrader BC hängt dem Spitzenduo im Nacken. Mit einem eindrucksvollen 6:1-Erfolg gegen Aufsteiger Sperber Neukölln beißt sich der LBC ganz oben fest.

---

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
2
1
Abpfiff

Anadoluspor geriet gegen Blankenburg früh in Rückstand, drehte die Partie dank der Tore von Kenan Demir und Onur Bayram aber noch. Dank des fünften Siegs in Folge konnte Platz zwei behauptet werden.

---

So., 19.10.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
9
0
Abpfiff

Klare Verhältnisse im Spandauer Derby. Der FC Spandau 06 ist auch bei Blau-Weiss chancenlos, muss insgesamt neun Tore schlucken und bleibt Tabellenletzter. BW Spandau verschafft sich derweil etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte.

---

So., 19.10.2025, 13:45 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
1
2
Abpfiff

Der BSV Dersim hat nach dem kurzen Tief zu alter Stärke zurückgefunden. Nach den Siegen gegen Schöneberg II und Blau-Gelb konnte man am Sonntag in Prenzlauer Berg nachlegen. Denis Barcic und Kemal Asanovic trafen beim knappen 1:2-Erfolg.

---

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
1
4
Abpfiff

Nach starken Saisonstart musste Blau-Gelb zuletzt etwas federn lassen, ist mit der Niederlage gegen Südring Amed nun seit drei Spielen sieglos. Die Gäste hingegen grüßen weiter von der Tabellenspitze.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
3
1
Abpfiff

Aufsteiger Viktoria Mitte spielt bis dato eine starke Saison und konnte am Wochenende im Heimspiel gegen Johannisthal II nachlegen. Dank der Treffer von Liam Stoddard und Alexander Avetisyan sowie einem Eigentor steht Platz sechs zu Buche.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 021.10.2025, 16:03 Uhr
serAutor