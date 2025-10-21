BZL St. 1: Blau-Weiss gewinnt Spandau-Derby, Südring Amed weiter vorn

Am Sonntag stand der 7. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Auch der Lichtenrader BC hängt dem Spitzenduo im Nacken. Mit einem eindrucksvollen 6:1-Erfolg gegen Aufsteiger Sperber Neukölln beißt sich der LBC ganz oben fest.

Stern 1900 II bleibt oben dran. Im Spiel gegen Lichtenberg 47 II reichte den Steglitzern der Treffer von Franz Wetzel in der 50. Minute zum Sieg. Damit bleibt Stern Verfolger Nummer eins von Südring Amed und Anadoluspor.

Der 1. FC Schöneberg II sammelte am Sonntag drei ganz wichtige Punkte in der unteren Tabellenhälfte. Gegen Sport-Union brachte Florian Krüger die Hausherren in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich trafen Moritz Schmidt und Serkan Demircan jeweils spät zum 3:1-Sieg.

Anadoluspor geriet gegen Blankenburg früh in Rückstand, drehte die Partie dank der Tore von Kenan Demir und Onur Bayram aber noch. Dank des fünften Siegs in Folge konnte Platz zwei behauptet werden. ---

Klare Verhältnisse im Spandauer Derby. Der FC Spandau 06 ist auch bei Blau-Weiss chancenlos, muss insgesamt neun Tore schlucken und bleibt Tabellenletzter. BW Spandau verschafft sich derweil etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte. ---

Der BSV Dersim hat nach dem kurzen Tief zu alter Stärke zurückgefunden. Nach den Siegen gegen Schöneberg II und Blau-Gelb konnte man am Sonntag in Prenzlauer Berg nachlegen. Denis Barcic und Kemal Asanovic trafen beim knappen 1:2-Erfolg. ---

Nach starken Saisonstart musste Blau-Gelb zuletzt etwas federn lassen, ist mit der Niederlage gegen Südring Amed nun seit drei Spielen sieglos. Die Gäste hingegen grüßen weiter von der Tabellenspitze. ---

Aufsteiger Viktoria Mitte spielt bis dato eine starke Saison und konnte am Wochenende im Heimspiel gegen Johannisthal II nachlegen. Dank der Treffer von Liam Stoddard und Alexander Avetisyan sowie einem Eigentor steht Platz sechs zu Buche.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login