BZL: Spandau 06 holt ersten Punkt, Dersim schießt Johannisthal II ab

Am Sonntag stand der 14. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Der Tabellenführer gibt sich weiter keine Blöße. Auch gegen Rotation Prenzlauer Berg konnte Stern 1900 II drei Punkte eintüten. Alhassane Kante und Yannick Woithe trafen vor der Pause. Nach Wiederanpfiff legte Woithe einen nach. Luka Blazevic markierte den 4:0-Endstand.

Die Partie Schöneberg II gegen Blau-Gelb wurde bereits vorgezogen Mitte November ausgetragen. Die Schöneberger sicherten sich dabei drei Zähler. Den Führungstreffer in der ersten Halbzeit konnten die Gäste noch kontern, doch in Halbzeit zwei zogen die Hausherren das Spiel auf ihre Seite.

Anadoluspors Negativserie hält weiter an. Bei BW Spandau kassiert die Öztürk-Elf die fünfte Niederlage in Folge, der Anschluss an die Spitzenplätze ist damit endgültig verloren. Dabei führte Anadoluspor am Sonntag zunächst mit 0:2, doch ab der 70. Minute drehten die Spandauer die Partie. ---

Auch der LBC "patzte" am Wochenende, kam bei Lichtenberg 47 II nur zu einem Unentschieden. Den Lichtenrader Führungstreffer durch Mattis Fiedler konterte Ivan Kuvshynov für die Hausherren, die dem LBC nun im Nacken sitzen. ---

Aufsteiger Viktoria Mitte konnte am Wochenende ein kleines Ausrufezeichen setzen. Paul Seiler und Liam Stoddard bescherten den Rot-Weißen bei Sport-Union drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mitte überholte Sport-Union damit und kletterte auf Rang zehn. ---

Südring Amed blieb am Sonntag ebenso souverän wie Stern 1900 II. Gegner Johannisthal II blieb chancenlos, verlor am Ende deutlich mit 7:1. Nach 2:0-Pausenführung machten Nimer El-Rayan und Burak Mentes mit je zwei Treffern innerhalb weniger Minuten alles klar. ---

Spandau 06 hat seinen ersten Punkt geholt! Das Tabellenschlusslicht, das bis dahin meist ordentlich unter die Räder gekommen ist, erkämpfte sich bei der SG Blankenburg ein 0:0. Die Blankenburger bleiben damit Vorletzter, haben am Dienstag aber noch den Nachholer bei Viktoria Mitte zu absolvieren. ---

Für das klarste Ergebnis sorgte der BSV Dersim. Schon zur Pause führte der Tabellendritte mit 6:0 gegen Sperber Neukölln, am Ende wurde es gar zweistellig. Erfolgreichste Schützen waren Denis Barcic, Kemal Asanovic und Ibrahim Hassan mit je zwei Toren.

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

