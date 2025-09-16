BZL: Saulheims erste Schritte aus der Krise, Finthen gewinnt zur Kerb

Die Saulheimer Spieler bejubeln einen Treffer gegen den FSV Nieder-Olm. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey-Worms. Dass Primus SV Horchheim am siebten Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen gegen den nicht gerade übermächtigen Landesliga-Absteiger Hassia Bingen über eine Nullnummer nicht hinauskommt, überraschte so manchen Experten. Aber der Binger Torwächter Nico Setz hatte einfach einen Sahnetag erwischt. Neuer Spitzenreiter ist der TSV Zornheim, der gegen Schlusslicht Fortuna Mombach souverän auftrumpfte, der SVH fiel durch das Remis also auf Platz zwei zurück. Dritter ist jetzt der ambitionierte SV Guntersblum, der bei der Gau-Odernheimer Verbandsliga-Reserve überzeugte. Der FSV Saulheim verschaffte sich im Keller etwas Luft, während der VfL Gundersheim bei Aufstiegsanwärter SKC Barbaros böse unter die Räder kam.

„In der ersten Halbzeit haben wir es leider nicht geschafft, gefährliche Ballgewinne zu erzwingen, haben tief gestanden und defensiv alles gut weg verteidigt bekommen“, sagte Gau-Odernheims Coach Tobias Ruf. „Nach der Pause haben wir höher gestanden, wollten offensiv mehr Zug reinbekommen. Das ist uns auch teilweise gelungen, vor allem nach dem gut herausgespielten 0:1 der Gäste. Dann erzwingen wir das 1:1 - und sind dran. Leider haben wir kurz nach dem Anschluss durch eine Unachtsamkeit einen Elfmeter verursacht, der uns so ein wenig den Zahn gezogen hat.“ Im Finish versuchten die Platzherren nochmal alles und machten auf. „Doch wir wurden noch zweimal ausgekontert“, sagte Ruf. „Erneut eine sehr reife Vorstellung der gesamten Mannschaft“, freute sich derweil SVG-Trainer Marian Saar. „Unsere Spielidee im ,Käfig´ von Gau-Odernheim ist voll aufgegangen. Zu unserem vierten Treffer hat unser Torwart Eric Mattern den Assist geliefert.“ Gau-Odernheims Goalgetter Sadrack Faber verballerte in der Nachspielzeit noch einen Elfer – Mattern parierte (90.+7). – Torfolge: 1:0 Tim Weinbach (54.), 1:1 Paul Krassmann (67.), 2:1 Rouven Schiedhelm (70., Foulelfmeter nach Foul an Tim Weinbach), 3:1, 4:1 Jan Weinbach (81., 90.+4).

„Kampf und Leidenschaft haben diesmal gestimmt“, freute sich Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „Ein überzeugender und verdienter Derbysieg“, in dem Trainer Max Kimnach nach zweijähriger Pause sein Comeback als Spieler gab. Nieder-Olms Vorsitzender Christoph Loré antwortete auf die Frage, wie bitter die Niederlage in diesem Prestige-Fight ist und woran es lag: „Eine Niederlage im Derby ist immer bitter, aber wenn Einstellung, Körpersprache und letztlich auch der Wille fehlt, kannst Du gegen keinen Gegner bestehen.“ Aber wie kann das sein? In einem Derby sollte es um die Motivation der Protogonisten doch bestens bestellt sein, oder? „Oliver Kahn würde sagen: wir brauchen Eier!“, so Lorés Replik. „Die Saulheimer haben uns an ihrem Kerbespiel mit vielen Zweikämpfen das Leben schwer gemacht. Davon haben sich unsere Spieler ohne Ausnahme wohl beeindrucken lassen.“ – Tore: 1:0 Alkan Yildiz (10.), 2:0 Danell Giannelli (28.), 2:1 Matthias Cygon (40.), 3:1 Eljano Pergjegaj (55.), 4:1 Giannelli (75.). Zuschauer: 200.

„Wir müssen uns komplett neu orientieren, was unser Spiel angeht“, betonte VfL-Coach Kevin Boos. „Es gibt nichts gut zu reden, wenn man diese Anzahl an Gegentoren schluckt, wie wir sie aktuell fangen.“ Barbaros musste nicht mal an seine Leistungsgrenze gehen. Dennoch wäre der Sieg gegen die chronisch erfolglosen Gundersheimer beinahe zweistellig ausgefallen. Der VfL kassierte zwei Gegentreffer durch Strafstöße und kam ebenfalls einmal vom Punkt auf die Anzeigetafel. Das Stenogramm: 1:0 Patrik Pavlicic (9.), 1:1 Janik Hal (14., Foulelfmeter). 2:1 Pavlicic (39.), 3:1 Haris Beslic (45.), 4:1 Lee Weber (63.), 5:1 Samir Ouachchen (68., Foulelfmeter), 6:1 Pavlicic (74.), 7:1 Davin Dzaka (79.), 8:1 Ömer Er (87.), 9:1 Davin Dzaka (90.+2, Foulelfmeter). Zuschauer: 40.

Vor 150 Zuschauern durfte sich die Hassia bei ihrem überragenden Keeper Nico Setz bedanken. „Er hat vier bis fünf Hundertprozentige gehalten“, schwärmte Bingens Trainer Steffen Reischmann. „In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir nicht schon tot waren. Die zweite Hälfte war ausgeglichener." Horchheims Trainer Sascha Löcher meinte: „Wir haben heute 0:0 verloren. Wir hatten Chancen, um zwei bis drei Spiele zu gewinnen, sind aber immer wieder am besten Mann auf dem Platz gescheitert – an Hassia-Keeper Nico Setz. Oder wir haben selbst die falschen Entscheidungen getroffen. Mit zunehmender Spieldauer wurden wir schwächer und man hat gemerkt, dass wir auch etwas die Nerven verloren und zunehmend kopflos agiert haben.“ Den Lucky Punch für seine Jungs habe nach einem verdeckten und abgefälschten Schuss erneut Setz mit einem Wahnsinns-Reflex verhindert. Löchers Fazit: „Wir sind heute sehr enttäuscht – dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen.“

In der ersten Halbzeit des Kerbespiels entwickelte sich ein Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für die Fontana. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Wörrstädter mehr und mehr die Kontrolle. „Mit viel Leidenschaft, großem Einsatz und einem starken Torwart Alexander Motz haben wir unsere Führung jedoch erfolgreich verteidigt“, kommentierte Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana. Der Wörrstädter Spielertrainer unterdessen war geknickt. „Dieses Ergebnis tut sehr weh“, klagte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Wir haben viele Chancen nicht genutzt – und zwei Fehler von uns wurden bestraft. Schade, dass wir den Aufwand, den wir betreiben, aktuell nicht belohnen. Aber so ist es manchmal, ab Dienstag heißt es Kopf hoch und versuchen, es gegen Horchheim besser zu machen.“ – Tore: 1:0 Sedat Yildirim (2.), 2:0 Sedat Yildirim (45.). Zuschauer: 375.

„Heute hat man mal wieder gesehen, wie wichtig eine gute Trainingswoche ist“, kommentierte TuS-Co-Trainer Philip Spieckermann. „Wir hatten drei super Einheiten mit viel Beteiligung und einen Sonntag mit einem 20-Mann-Kader. Das spiegelt sich dann auch in unserem Spiel wider. Wir waren gewarnt vor Mommenheim, die in einem Flow waren – aber wir konnten alles dagegensetzen, was wir hatten.“ Die Analyse von Mommenheims Sprecher Matthias Stüber fiel schonungslos aus. „Ein schlechtes Spiel unserer Mannschaft und ein hochverdienter Sieg von Marienborn“, sagte Stüber. „Bei uns hat es leider an allen Ecken gefehlt.“ – Tore: 1:0 Armin Paulus (14.) 2:0 Kalon Prator (53.) 3:0 Nazar Khalymivskyi (67.). Gelb-Rot: Timo Liebisch (TSV, 85.). Zuschauer: 100.