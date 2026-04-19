BZL: Rückschlag für Fortuna Mombach

Barbaros Mainz gewinnt in der Bezirksliga Rheinhessen mit 2:1 gegen den SV Guntersblum. Foto: Stefan Sämmer

Rheinhessen. Fünf Spieltage vor Saisonschluss in der Bezirksliga Rheinhessen steht fest, dass Fortuna Mombach nach dem 0:5-Debakel in Finthen endgültig von der Landesliga in die A-Klasse durchgereicht wird. Der VfR Nierstein muss nach der 1:3-Pleite gegen Gundersheim aufpassen, während Zornheim in Saulheim einen wichtigen Punkt schnappte.

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– Eine abwartende Gau-Odernheimer Mannschaft, die auf Fehler und schnelles Umschaltspiel lauerte, machte den Platzherren das Leben schwer. „In der zweiten Halbzeit wurden wir von Minute zu Minute stärker und haben in der Schlussminute den verdienten Ausgleich geschafft“, sagte Mommenheims Sprecher Matthias Stüber. Tore: 0:1 Christopher Felde (36.), 1:1 Antonio Dembe Balde (90.). Zuschauer: 120.

„Das Ergebnis liest sich knapper als es war“, urteilte Marienborns Co-Trainer Philip Spieckermann. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir es aktuell nicht schaffen, 90 Minuten unsere Dominanz auszuspielen. Wir fallen leider phasenweise immer mal in den Panikmodus und brauchen dann etwas, um da wieder rauszukommen. Ich denke aber, dieser Prozess ist aufgrund unseres aktuellen Tabellenplatzes und der immer noch sehr, sehr jungen Truppe normal.“ Tore: 1:0 Niko Savic (18.), 2:0 Kalon Prator (24.), 2:1 Malik Görmez (38.), 3:1 Müslüm Deliaslan (49.), 3:2 Marco Schulmerich (54.). Zuschauer: 46.

„Man hat leider gesehen, wie schwierig unsere Situation ist“, kommentierte Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Wir hatten uns viel vorgenommen, sind auch zweimal zurückgekommen und haben Moral gezeigt, aber am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da.“ Tore: 1:0 Efe Mutlu (13.), 1:1 Eray Öztürk (16.), 2:1, 3:1 Antonio Dembo Balde (23., 31.), 3:2 Öztürk (59.). Zuschauer: 60.

Der VfR musste ohne Cheftrainer Nico Augustin auskommen, dafür coachte „Co“ Marcus Ritter. „Nach dem vermeidbaren 1:1 haben wir den Faden verloren“, sagte Tim Gerhardt, Sportlicher Leiter beim VfR: „Heute hat die giftigere und effizientere Mannschaft gewonnen.“ Tore: 1:0 Leon Lurkin (19.), 1:1 Sefkan Tas (27.), 1:2 Besart Morina (40.), 1:3 Kenas Osei (71.). Zuschauer: 80.

„Beide Defensivreihen haben kaum etwas zugelassen“, gab Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow zu Protokoll. „Wir haben aus unserem vielen Ballbesitz zu wenig gemacht, deswegen geht die Punkteteilung in Ordnung.“ Tore: 0:1 Luis Grohmann (82.), 1:1 Eljano Pergjegaj (89.). Zuschauer: 250.

„Ein großes Kompliment an unser Team, dass das Spiel noch gedreht werden konnte“, sagte 46-Teammanager Volker Müller. „Die erste Halbzeit ging an Gau-Odernheim, in einer hitzigen zweiten Halbzeit dominierten dann wir. Matchwinner war unser Torwart Till Frey, der in der Drangphase von Gau-Odernheim einen Foulelfmeter riesig pariert hat.“ Tore: 1:0 Paul Gallé (8.), 2:0 Christopher Felde (26.), 2:1 Paul Jung (39.), 2:2 Haris Hadziric (55.), 2:3 Dennis Müller (66.). Christopher Felde (TSV) verschießt Foulelfmeter (16.). Rote Karte Paul Basel (TSG) wegen Schubsens (83.). Zuschauer: 50.

„Das Ergebnis klingt deutlicher, als es die Spielanteile phasenweise vermuten ließen“, so Finthens Sportlicher Leiter Rahul Saini. „Mombach hatte teilweise mehr Ballbesitz, wusste mit diesem aber wenig anzufangen. Im letzten Drittel fehlte den Gästen die Durchschlagskraft. Wir hingegen haben unsere Möglichkeiten eiskalt genutzt.“ Tore: 1:0 Duc Hai Thai (9.), 2:0 Dominik Siegfried (69.), 3:0 Dominik Siegfried (75.), 4:0 Sedat Yildirim (79.), 5:0 Fabian Ganster (86.). Zuschauer: 30.

„Wir haben gut angefangen, stark nachgelassen und am Ende mit Kampf, Wille und dem Quäntchen Glück drei Punkte mitgenommen“, so FSV-Chef Christoph Loré. „Damit sollte der Klassenerhalt so gut wie sicher sein.“ Tore: 0:1 Matthias Cygon (2.), 1:1 Maxamed Salad (29.), 1:2 Leonard Fabi (86.). Zuschauer: 66.

„Wir haben zwar gewonnen, waren aber wirklich nicht gut“, sagte Hakan Akcay, Sportlicher Leiter bei Barbaros. „Es war wahrscheinlich eines der schlechtesten Spiele, die wir dieses Jahr hatten. Trotzdem hat es irgendwie für den Sieg gereicht.“ Tore: 1:0 Lee Weber (19.), 2:0 Haris Beslic (64), 2:1 (73.). Joseph Meier (SKC) scheitert per Foulelfmeter an SVG-Torwart Fabio Diehl (90.+4). Zuschauer 50.





