BZL: Remis für Horchheim in Guntersblum, Zornheim gut in Form

In der 90. Minute konnten die Horchheimer einen Punkt gegen den SV Guntersblum sichern. – Foto: Michael Fink

Am Sonntag greifen die beiden formstärksten Mannschaften der Liga, Barbaros Mainz und der FSV Saulheim, ins Geschehen ein. Barbaros Mainz muss bei der TuS Wörrstadt antreten. Barbaros kassierte in den sieben Rückrundenspielen noch keine Niederlage. Der FSV Saulheim trifft auf die TSG Bretzenheim II. Saulheim ist ebenfalls seit sieben Spielen ungeschlagen, die letzte Niederlage fügte ihnen die TuS Marienborn II zu. Die TuS muss ihrerseits beim BFV Hassa Bingen antreten. Bingen befindet sich mitten im Abstiegskampf und muss dringend Punkte sammeln, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Der FSV Nieder-Olm empfängt den VfL Fontana Finthen. Für Finthen geht es vor allem darum, die Defensive wieder zu stärken. In den vergangenen beiden Spielen fingen sie sich insgesamt elf Gegentore. Nieder-Olm will, nach zuletzt vier sieglosen Spielen, endlich wieder auf die Siegerstraße gelangen. Der VfL Gundersheim empfängt den TSV Mommenheim. Für die Heimmannschaft gab es in den vergangenen Spielen drei Niederlagen in Folge. Mommenheim möchte den Schwung aus dem 1:0-Auswärtserfolg gegen Nierstein mit in die Partie nehmen. Der Tabellenletzte Fortuna Mombach braucht im Spiel gegen den TSV Gau-Odernheim II dringend Punkte, um im Abstiegskampf noch einmal aktiv zu werden. Gau-Odernheim II präsentiert sich mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen zum Jahresstart in guter Verfassung. Der VfR Nierstein erwartet im Heimspiel den TSV Zornheim. Die Zornheimer zeigen sich in der Rückrunde formverbessert und verloren nur eins ihrer vergangenen fünf Spiele.

Alle Spiele im Überblick: