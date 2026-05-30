BZL-Relegation: Zorneding gewinnt auch das Rückspiel und hält Klasse

Der TSV Zorneding konnte das Rückspiel beim TSV Ober- Unterhaunstadt mit 2:0 gewinnen. Damit bleibt Zorneding in der Bezirksliga, Ober- Unterhaunstadt steigt in die Kreisliga ab.
Marco Rastel ebnete bereits in der siebten Minute den Weg zum Klassenerhalt für den TSV Zorneding. Die Entscheidung fiel in der 90. Minute mit dem Treffer zum 2:0, Eduard Ospelkaus netze für die Gäste.
TSV Ober- Unterhaunstadt – TSV Zorneding 0:2
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (70. Dogan Tiryaki), Nikola Kamenjasevic, Baha Asici, Nail Dizdarevic (46. Manuel Hunner), Alem Husejnovic (55. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli
TSV Zorneding: Dejan Varcakovic, Tobias Lentner, Julian Ullrich, Daniel Winzer, Moritz Ziepl, Paul Schweighardt, Luis Mikusch, Marco Rastel (90. Matthias Schuster), Barancan Sengül (80. Florian Höger), Tobias Savary (86. Michael Witaschek), Benjamin Kram (66. Eduard Ospelkaus) - Trainer: Sascha Bergmann
Tore: 0:1 Marco Rastel (7.), 0:2 Eduard Ospelkaus (90.)
TSV Zorneding – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:0
TSV Zorneding: Dejan Varcakovic, Tobias Lentner, Yazar Taskin (74. Julian Ullrich), Daniel Winzer, Moritz Ziepl, Paul Schweighardt, Luis Mikusch, Maximilian Hotz (79. Barancan Sengül), Marco Rastel (65. Michael Witaschek), Tobias Savary (84. Florian Höger), Lorenz Leger (71. Nikolas Schwirtz) - Trainer: Sascha Bergmann
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic, Nikola Kamenjasevic (60. Dogan Tiryaki), Baha Asici (74. Cem Hezer), Ramazan Kurnaz (84. Ari Cacan), Nail Dizdarevic (63. Manuel Hunner) - Trainer: Servet Mengilli
Tore: 1:0 Florian Höger (90.)
Rot: Nikolas Schwirtz (90./TSV Zorneding/)