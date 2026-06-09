BZL-Relegation: West vor Aufstieg – Zweites Spiel offen

In dieser Woche werden die letzten Tickets für die kommende Bezirksliga-Saison vergeben. In den Hinspielen am Dienstagabend erspielte sich der SV München West gegen den Lenggrieser SC einen klaren Vorteil. Der SV Reichertsheim holte beim SV Kranzberg ein Unentschieden.
Vorteil München West! Der Münchner Kreisligist bezwang den Lenggrieser SC, aus dem Kreis Zugspitze, mit 2:0 und sammelt damit gute Argumente für den Aufstieg in die Bezirksliga!
Die Heimmannschaft legte los wie die Feuerwehr, schnürte die Gäste in die eigene Hälfte ein und erarbeitete sich angeführt vom starken Balthasar Auspurg in der Anfangsphase zahlreiche Chancen. Steinhaus vollendete die Druckphase und drückte einen Eckball aus kurzer Distanz über die Linie. Lenggries hielt mit viel Kampf und Leidenschaft dagegen, jedoch fehlte es meist an der Zielstrebigkeit.
In der zweiten Halbzeit kam der LSC stärker auf, angepeitscht von zahlreichen Anhängern. Der SV München West dagegen tat sich schwer, den offensiven Stil der ersten Halbzeit weiterzuführen. Als alles auf ein knappes Hinspielergebnis hinauslief, traf Hansel nach einem weiten Einwurf per Kopf. Das Rückspiel findet am Samstag in Lenggries statt.
SV München West – Lenggrieser SC 2:0
SV München West: Marvin Reisinger, Tim Baur, Marcel Schröpfer, Julian Hippacher, Daniel Egwi, Lukas Hogeback (94. Janis Teschner), August Auspurg (63. Nikolaus Ralle), Julian Steinhaus, Balthasar Auspurg, Lorenz Weber, Ferdinand Hansel - Trainer: Florian Hahn
Lenggrieser SC: Maximilian Kleim, Paul Laß, Maximilian Angermeier, Thomas Simon, Michael Gerg, Max Merklinger (62. Martin Wasensteiner), Elias Stara, Leonhard Gerg, Yasin Filiz (88. Michael Demmel), Michael Schnaderbeck (75. Georg Müller), Jakob Gerg - Trainer: Georg Simon
Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 520
Tore: 1:0 Julian Steinhaus (12.), 2:0 Ferdinand Hansel (90.+1)
Während der SV München West unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bezirksliga ist, ist im Parallelspiel noch alles offen. Der SV Kranzberg und der SV Reichertsheim trennten sich vor rund 500 Zuschauern im Hinspiel 1:1-Unentschieden. Damit herrscht vor dem Rückspiel große Spannung.
Die Zuschauer in Kranzberg mussten lange auf den ersten Treffer warten, durften dann aber binnen weniger Sekunden gleich zweimal staunen. Dominik Geigenscheder ließ die Gäste nach 81. Minuten jubeln. Doch die Führung hielt nicht lange. Florian Edlhuber glich postwendend aus und rettete dem SVK damit zu Hause wenigstens ein Unentschieden.
SV Kranzberg – SV Reichertsheim 1:1
SV Kranzberg: Devid Kerciku, Florian Edlhuber, Sebastian Schredl, Dennis Hammerl (46. Thomas Schredl), Florian Hüttner, Levi Peis, Michael Kopp (74. Bastian Walter), Johannes Lühr, Thomas Edlböck (59. Stefan Schleypen), Thomas Kopp (85. Tufan Cicek), Julian Gebhard (76. Blenet Ademi) - Trainer: Dennis Hammerl - Trainer: Thomas Edlböck
SV Reichertsheim: Luca Fischer, Thomas Schaberl, Matthias Neumaier (46. Severin Hubl), Dominik Fischberger (46. Ulrich Hubl), Josef Holzhammer, Dominik Kohwagner, Michael Vital (61. Dominik Geigenscheder), Matthias Vital, Jakob Oberbauer, Andreas Hundschell (85. Alex Baumgartner), Felix Wieser (76. Tobias Michel) - Trainer: Manuel Neubauer
Zuschauer: 477
Tore: 0:1 Dominik Geigenscheder (81.), 1:1 Florian Edlhuber (82.)