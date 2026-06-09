BZL-Relegation: West vor Aufstieg – Zweites Spiel offen

Vorteil München West! Der Münchner Kreisligist bezwang den Lenggrieser SC, aus dem Kreis Zugspitze, mit 2:0 und sammelt damit gute Argumente für den Aufstieg in die Bezirksliga!

Die Heimmannschaft legte los wie die Feuerwehr, schnürte die Gäste in die eigene Hälfte ein und erarbeitete sich angeführt vom starken Balthasar Auspurg in der Anfangsphase zahlreiche Chancen. Steinhaus vollendete die Druckphase und drückte einen Eckball aus kurzer Distanz über die Linie. Lenggries hielt mit viel Kampf und Leidenschaft dagegen, jedoch fehlte es meist an der Zielstrebigkeit.

In der zweiten Halbzeit kam der LSC stärker auf, angepeitscht von zahlreichen Anhängern. Der SV München West dagegen tat sich schwer, den offensiven Stil der ersten Halbzeit weiterzuführen. Als alles auf ein knappes Hinspielergebnis hinauslief, traf Hansel nach einem weiten Einwurf per Kopf. Das Rückspiel findet am Samstag in Lenggries statt.