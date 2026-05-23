 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

BZL-Relegation: Wer schnappt sich das Bezirksliga-Ticket?

Relegation zum Verbleib in der Bezirksliga

von Marcel Huse · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
In einem völlig wilden Spiel blieb am Ende kein Sieger übrig. Das entscheidende Rückspiel zwischen Palzing und Ohlstadt steigt heute um 15 Uhr.
In einem völlig wilden Spiel blieb am Ende kein Sieger übrig. Das entscheidende Rückspiel zwischen Palzing und Ohlstadt steigt heute um 15 Uhr. – Foto: Oliver und Tamara Rabuser

Verlinkte Inhalte

Relegation zur BZL
München 54
Ebersberg
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am heutigen Samstag geht es um Alles! Auf sechs Plätzen wird entschieden, wer auch im nächsten Jahr in der Bezirksliga auflaufen darf und wer den Gang in die Kreisliga antreten muss!

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Polling
SV PollingSV Polling
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
15:00