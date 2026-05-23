BZL-Relegation: Wer schnappt sich das Bezirksliga-Ticket? Relegation zum Verbleib in der Bezirksliga von Marcel Huse · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

In einem völlig wilden Spiel blieb am Ende kein Sieger übrig. Das entscheidende Rückspiel zwischen Palzing und Ohlstadt steigt heute um 15 Uhr. – Foto: Oliver und Tamara Rabuser

Am heutigen Samstag geht es um Alles! Auf sechs Plätzen wird entschieden, wer auch im nächsten Jahr in der Bezirksliga auflaufen darf und wer den Gang in die Kreisliga antreten muss!

Heute, 15:00 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding SV Waldperlach Waldperlach 15:00 PUSH