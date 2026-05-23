Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
BZL-Relegation: Wer schnappt sich das Bezirksliga-Ticket?
Relegation zum Verbleib in der Bezirksliga
von Marcel Huse · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
In einem völlig wilden Spiel blieb am Ende kein Sieger übrig. Das entscheidende Rückspiel zwischen Palzing und Ohlstadt steigt heute um 15 Uhr. – Foto: Oliver und Tamara Rabuser