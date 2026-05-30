 2026-05-29T11:52:36.002Z

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BZL-Relegation: Waldperlach wahrt Liga nach Lucky Punch - 54 steigt ab

Rückspiel der Bezirksliga-Relegation

von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Konnte das Hinspiel für sich entscheiden: Der TSV 54 München.
Konnte das Hinspiel für sich entscheiden: Der TSV 54 München. – Foto: Marasescu

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Relegation zur BZL
München 54
Waldperlach

Der SV Waldperlach bleibt Bezirksligist! Mit 3:1 bezwang der SV den TSV 1954 München, die wiederum in die Kreisliga absteigen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
3
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Abpfiff