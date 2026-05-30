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BZL-Relegation: Waldperlach wahrt Liga nach Lucky Punch - 54 steigt ab
Rückspiel der Bezirksliga-Relegation
von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Konnte das Hinspiel für sich entscheiden: Der TSV 54 München. – Foto: Marasescu