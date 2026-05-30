 2026-05-29T11:52:36.002Z

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BZL-Relegation: TSV Zorneding gewinnt auch Rückspiel und hält Klasse

Rückspiel der Bezirksliga-Relegation

von Paul Ruser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Will die Klasse halten: Der TSV Zorneding.
Will die Klasse halten: Der TSV Zorneding. – Foto: Marasescu

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Relegation zur BZL
TSV Ober- Unterhaunstadt
Zorneding

Der TSV Zorneding konnte das Rückspiel beim TSV Ober- Unterhaunstadt mit 2:0 gewinnen. Damit bleibt Zorneding in der Bezirksliga, Ober- Unterhaunstadt steigt in die Kreisliga ab.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Zorneding
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Das Hinspiel:

Di., 26.05.2026, 18:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
TSV Ober- Unterhaunstadt
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