BZL-Relegation: SVA Palzing feiert Klassenerhalt in der Verlängerung

Konnte den Nichtabstieg bejubeln: Der SVA Palzing. – Foto: Rabuser

Mit einem Treffer in der Nachspielzeit konnte der SVA Palzing den Nichtabstieg abwenden. Ebersberg hingegen steigt in die Kreisliga ab.

Timo Schaller eröffnete die Partie zwischen dem TSV Ebersberg und dem SV Ampertal Palzing mit seinem Treffer aus der 14. Minute. Fabian Radlmaier glich knapp zehn Minuten später aus und brachte den SV zu dem Zeitpunkt zum Klassenerhalt. Kurz vor Schluss traf Moritz Eglseder zum 2:1 (83.), somit ging es in die Verlängerung. In dieser traf erneut Radlmaier für Palzing (109.).