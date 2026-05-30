BZL-Relegation: SVA Palzing feiert Klassenerhalt in der Verlängerung

Mit einem Treffer in der Nachspielzeit konnte der SVA Palzing den Nichtabstieg abwenden. Ebersberg hingegen steigt in die Kreisliga ab.
Timo Schaller eröffnete die Partie zwischen dem TSV Ebersberg und dem SV Ampertal Palzing mit seinem Treffer aus der 14. Minute. Fabian Radlmaier glich knapp zehn Minuten später aus und brachte den SV zu dem Zeitpunkt zum Klassenerhalt. Kurz vor Schluss traf Moritz Eglseder zum 2:1 (83.), somit ging es in die Verlängerung. In dieser traf erneut Radlmaier für Palzing (109.).
TSV Ebersberg – SV Ampertal Palzing 2:2 n.V.
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller, Simon Wiener, Adi Hasancic (81. Yannik Sabatier), Maximilian Volk, Florian Obermair, Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (102. Eren Kesgin), Lusilawo Kisungu, Nikita Posmashnyi (51. Thomas Grünwald) - Trainer: Michael Hieber
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Laurentino Contu (86. Tobias Wirth), Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Marzuk Shaban, Fabian Radlmaier (119. Liam Russo), Andre Bauer (86. Samuel Thaler), Dominic Schermbach (102. Ioannis Argiriadis), Ivan Rakonic (86. Alexander Schneider) - Trainer: Enes Mehmedovic
Tore: 1:0 Timo Schaller (14. Foulelfmeter), 1:1 Fabian Radlmaier (23.), 2:1 Moritz Eglseder (83.), 2:2 Fabian Radlmaier (109.)
SV Ampertal Palzing – TSV Ebersberg 1:0
SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Laurentino Contu, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Marzuk Shaban, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (57. Alexander Schneider), Dominic Schermbach (90. Leon Steinkühler), Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic, Maximilian Volk (76. Dominik Pries), Stefan Niedermaier, Thomas Grünwald (73. Andreas Linner), Florian Obermair, Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier (76. Eren Kesgin), Moritz Eglseder, Lusilawo Kisungu (90. Timo Schaller) - Trainer: Michael Hieber - Co-Trainer: Manuel Markio
Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München) - Zuschauer: 526
Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (90.+6)