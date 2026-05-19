BZL Relegation: Spektakel in Ohlstadt - Geiselbullach siegt

Am heutigen Dienstagabend steigen die Relegationshinspiele zur Bezirksliga. Alle sechs Spiele im Ticker:
SV Waldperlach – SpVgg Altenerding 2:0
SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Semir Gracic, Jannik Dzösch, Thorsten Walfort (63. Maximilian Kornbichler), Julius Becker (90. Antonijo Prgomet), Umutcan Aksoy, Philipp Schaefer, Luca Mancusi, Roberto Valanzano (85. Dzenis Toskic), Zoran Dimitrijevic (60. Francesco Pardi), Asaad Khalil - Trainer: Tobias Wittmann
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Juan Diego Gomez Moreno (53. Nessim Mahsas), Johannes Dangl, Lukas Rymas (75. Patrick Lisiewicz), Marco Baumann, Leonardo Tunjic (66. Marc Winkelmann), Jannik Obermaier - Trainer: Stefan Huber
Schiedsrichter: Horne Martin - Zuschauer: 301
Tore: 1:0 Roberto Valanzano (2.), 2:0 Asaad Khalil (7.)
SV Polling – TSV Ebersberg 2:2
SV Polling: Mathias Schuster, Christian Baierlacher (77. Fabian Berg), Markus Kasper, Michael Stoßberger (46. Julian Jäcker), Philip Schöttl (82. Tobias Niederleitner), Marcel Mayr, Michael Hengge, Felix Grötz (90. Ardian Simnica), Maximilian Baumgartner, Benedikt Veicht (86. Michael Schwinghammer), Fabio Hägl - Trainer: Maximilian Jochner
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic, Stefan Niedermaier, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Felix Hoppe (67. Dominik Pries), Benedikt Schmidmaier (90. Timo Schaller), Moritz Eglseder (67. Lusilawo Kisungu), Yannik Sabatier (76. Eren Kesgin), Nikita Posmashnyi (76. Lukas Volkmann) - Trainer: Michael Hieber
Tore: 1:0 Julian Jäcker (50.), 1:1 Thomas Grunwald (83.), 1:2 Simon Wiener (89.), 2:2 Maximilian Baumgartner (90.+7 Foulelfmeter)
TSV Ober- Unterhaunstadt – TSV Geiselbullach Neu-Esting 2:3
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (76. Nail Dizdarevic), Baha Asici, Ramazan Kurnaz, Alem Husejnovic (87. Baris Soysal), Nikola Kamenjasevic (76. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli
TSV Geiselbullach Neu-Esting: Stefan Held, Jannik Schröder, Maximilian Lutter, Louis Frank, Maximilian Morstein (64. Sebastian Schäfer), Jens Bürger (78. Karl Sdzuy), Felix Thurner (54. Lukas Bründl), Dennis Probst, Roman Fuchs, Alessandro Einertshofer (87. Lukas Schuhmann), Lysander Weiß (90. Arda Sahiner) - Spielertrainer: Stefan Held
Tore: 0:1 Lysander Weiß (16.), 1:1 Ramazan Kurnaz (36.), 1:2 Dennis Probst (47.), 1:3 Alessandro Einertshofer (52.), 2:3 Emre Erdogan (80.)
TSV München 1954 – SV Saaldorf 4:0
TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (30. Mustafa Yemin), Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (80. Robert Pechkovski), Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal (62. Orlando Herzberger), Florian Morina (62. Korab Rusiti) - Spielertrainer: Adam Puta
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Maximilian Huber, Paul König (78. Jonas Pöllner), Robert Hafner, Stefan Helminger (62. Marco Hofmann), Michael Schreyer (84. Maximilian Kern), Markus Rehrl (69. Lukas Kletzl), Sebastian Hafner (80. Stefan Rehrl) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising)
Tore: 1:0 Florian Morina (6.), 2:0 Marcel Scheingraber (12.), 3:0 Ahmet Ünal (28.), 4:0 Giuliano Rubenbauer (80.)
TSV München 1954 – SV Saaldorf 4:0
TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (30. Mustafa Yemin), Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (80. Robert Pechkovski), Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal (62. Orlando Herzberger), Florian Morina (62. Korab Rusiti) - Spielertrainer: Adam Puta
SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Bernhard Helminger, Robert Deyl, Maximilian Huber, Paul König (78. Jonas Pöllner), Robert Hafner, Stefan Helminger (62. Marco Hofmann), Michael Schreyer (84. Maximilian Kern), Markus Rehrl (69. Lukas Kletzl), Sebastian Hafner (80. Stefan Rehrl) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising)
Tore: 1:0 Florian Morina (6.), 2:0 Marcel Scheingraber (12.), 3:0 Ahmet Ünal (28.), 4:0 Giuliano Rubenbauer (80.)
TSV Zorneding – VfL Denklingen 1:2
TSV Zorneding: Dejan Varcakovic, Tobias Lentner, Julian Ullrich (20. Maximilian Hotz), Valentin Grusz (71. Paul Freihaut), Moritz Ziepl (60. Daniel Winzer), Paul Schweighardt, Luis Mikusch, Marco Rastel, Barancan Sengül (65. Nikolas Schwirtz), Tobias Savary, Lorenz Leger (76. Michael Witaschek) - Trainer: Sascha Bergmann
VfL Denklingen: Manuel Seifert, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler (68. Raphael Zwerschke), Manuel Waibl, Lukas Greif (80. Armin Sporer), Jannik Ulsamer, Hannes Rambach, Michael Stahl, Christoph Schmitt (86. Martin Krimshandl), Johannes Mayr (90. Andreas Schleich), Simon Ried (84. Elias Greinacher) - Spielertrainer: Christoph Schmitt
Tore: 0:1 Lukas Greif (47.), 0:2 Armin Sporer (90.+2), 1:2 Tobias Lentner (90.+5)