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BZL-Relegation: Später Sieg für Palzing in zähem Spiel gegen Ebersberg
2. Runde der Relegation zur Bezirksliga
von Paul Ruser · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Bezwang in der ersten Runde Polling: Der TSV Ebersberg. – Foto: Tamara Rabuser
Im Relegationshinspiel der zweiten Runde zum Klassenerhalt duellieren sich der SVA Palzing und der TSV Ebersberg. In der ersten Runde besiegten die Gastgeber Ohlstadt, die Gäste Polling. Der LIVE-Ticker: