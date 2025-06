BZL-Relegation: Palzing schießt Kasing ab - Remis in Emmering

Der SV Ampertal steht so gut wie in der nächsten Runde. Die Hausherren entschieden das Hinspiel gegen den SV Kasing vor heimischem Publikum eindeutig für sich. Fabian Radlmaier brachte den SVA ganz früh in Front und legte noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer nach. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Partie dann aufgrund eines starken Gewitters zwischenzeitlich unterbrochen. Die Palzinger ließen sich davon nicht beirren. Dominic Schermbach und Alexander Schneider bauten die Führung noch weiter aus. Damit braucht Kasing im Rückspiel ein großes Fußballwunder.

SV Ampertal Palzing – SV Kasing 4:0

SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Marcel Radlmaier, Fabian Radlmaier (81. Ioannis Argiriadis), Louis Goldbrunner, Simon Emmersberger (84. Fabio Klersy), Andre Bauer (63. Leon Steinkühler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (76. Alexander Schneider) - Trainer: Enes Mehmedovic

SV Kasing: Patrick Lücking, Matthias Neumayer, Raphael Reichenberger, Stefan Krnjaić (46. Ömer Sali Moustafa), Bernd Noll (3. Martin Oblinger), Tobias Wolfsfellner, Fabian Reichenberger, Simon Renn (86. Daniel Glotz), Elias Ewerling (67. Simon Mayer), Marius Magdic, Sanser Calik - Trainer: Fabian Reichenberger

Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (3.), 2:0 Fabian Radlmaier (30.), 3:0 Dominic Schermbach (78.), 4:0 Alexander Schneider (81.)