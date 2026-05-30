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BZL-Relegation: Palzing rettet sich in der Verlängerung
Rückspiel der Bezirksliga-Relegation
von Paul Ruser · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser
Will heute wieder jubeln: Der SVA Palzing. – Foto: Rabuser
Am heutigen Samstag entscheidet es sich, wer in der Bezirksliga bleibt. Der SVA Palzing gastiert nach dem 1:0-Hinspielsieg mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel beim TSV Ebersberg. Wir berichten LIVE: