BZL-Relegation: München West setzt sich nach Verlängerung durch

Der SV Olyjmpiadorf hat mit 57 Punkten den Aufstieg hauchdünn verpasst und hofft auf die Relegation. – Foto: Jeanette Stock

Der SV München West setzt sich nach Verlängerung gegen Olympiadorf München durch. Am Samstag wartet in der finalen Runde der Relegation dann die SpVgg 1906 Haidhausen. Der Live-Ticker aus Pasing zum Nachlesen.

Am Dienstagabend eröffneten der SV Olympiadorf München und der SV München West die Bezirksliga-Relegation der Münchner Kreisligisten. In Pasing wurde der Gegner der SpVgg 1906 Haidhausen am Samstag gesucht. Haidhausen hatte ein Freilos und muss so nur ein Relegationsspiel am Samstag bestreiten, das um den Aufstieg entscheidet.

Olympiadorf belegte in der abgelaufenen Saison den zweiten Platz in der Kreisliga 1, München West wurde Zweiter in der Kreisliga 2. Beiden Teams war die Wichtigkeit dieser Partie in der ersten Halbzeit anzumerken. Beide Mannschaften wollten Fehler vermeiden. Nach einer halben Stunde wackelte der Kasten von Olympiadorf dann das erste Mal gewaltig. Julian Steinhaus köpfte den Ball nach einer Ecke nur an den Pfosten.